Serrac ve Hafter bu yıl seçimleri yapmak üzere anlaştı

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da halk, 2011 yılında Muammer Kaddafi yönetimini NATO müdahalesiyle devirmeyi başardı ancak sonrasında istikrarı sağlayamadı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile LUO Lideri Halife Hafter, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin çağrısı üzerine geçen hafta Abu Dabi'de bir araya gelmişti.

Serrac, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçen hafta düzenlenen toplantıda Hafter ile geçiş sürecini uzatmamak, 2019 yılı bitmeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapmak ve devlet kurumlarını birleştirmek üzere anlaştığını belirtti.

Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac başkent Trablus'ta bazı belediye başkanlarıyla biraraya geldi.

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter, geçiş sürecini uzatmamak ve bu yıl içerisinde seçimleri yapmak üzere anlaştı.

Uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği siyasi gruplarla silahlı uzantıları, iktidar, meşruiyet ve ekonomik kaynaklar için Libya'da kanlı mücadele içine girdi.

BM, 2015'te Fas'ın Süheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşmasına göre, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. Buna karşın, Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Başkanlık Konseyi'nin sunduğu hükümet listeleri onaylanmadığı için süreç tıkandı.

Başkent Trablus ve ülkenin doğusunda Bingazi olmak üzere iki ayrı hükümet ekseninde bölünen Libya'da yönetim boşluğundan faydalanan milis gruplarının nüfuzu arttı.

Son dönemde İtalya ve Fransa'nın bölgede etkisini artırmak için girdiği yarış, çözüm girişimlerini daha da zora soktu.

Libya'da düğümlenen siyasi sistemin çözüme kavuşması amacıyla "önce anayasa referandumu, ardından parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri" uluslararası toplum nezdinde son yıllarda sıkça dile getirildi.

