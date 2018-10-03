SERVİS ARACI TAKLA ATTI, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)
Ümraniye'de seyir halindeki servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpıp takla attı. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza,Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Dudullu sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen Ramazan A. yönetimindeki 34 TH 8266 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürece olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAZA YAPAN ARACIN MOTORU YOLA FIRLADI
Hızla bariyerlere çarpan servis aracının motorunun yerinden fırladığı görüldü.Takla atan aracın sürücüsü Ramazan A. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza sırasında servis aracında öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçtan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Yola savrulan motordan görüntü
-Genel ve detaylar
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