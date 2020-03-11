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Servis şoförü kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 18:14 | Son Güncelleme

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) tutuklandı.

Servis şoförü kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.

Polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan servis şoförü M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.

(DHA)

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