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Servis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

07.04.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da öğrenci servisi sürücüleri arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirlerarası Yolcu Terminali (MAŞTİ) mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda öğrenci servisi sürücüleri Faruk Ekici (30) ile Ü.

Servis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Malatya’da öğrenci servisi sürücüleri arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirlerarası Yolcu Terminali (MAŞTİ) mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda öğrenci servisi sürücüleri Faruk Ekici (30) ile Ü. İ. arasında yolcu taşıma konusundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, Ü.İ. tarafından kalbinden bıçaklanan Faruk Ekici ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Faruk Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası olan Ekici’nin cenazesi hastanede ki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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