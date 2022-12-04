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Servisteki çocuklar korkudan gözyaşlarına boğuldu! İstanbul'un göbeğinde biber gazlı, sopalı kavga anbean görüntülendi

04.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un göbeğinde okul servisinde korku dolu anlar yaşandı. Kadıköy'de trafiğin ortasında okul servisi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Servis şoförü bir başka sürücüyü uyarmak için kornaya basınca motosiklet sürücüsü şoföre el kol işaretleri yaptı. Motosiklet sürücüsü servis şoförüne kaskını fırlatırken şoför biber gazı sıkıp araçtan aldığı sopayla motosiklet sürücüsüne vurdu. Servisteki çocuklar ise korku dolu anlarda gözyaşlarına boğuldu, o anlar kameraya yansıdı.

Servisteki çocuklar korkudan gözyaşlarına boğuldu! İstanbul'un göbeğinde biber gazlı, sopalı kavga anbean görüntülendi

Hostes onları sakinleştirmeye çalışsa da çocuklar korkularından gözyaşlarını tutamadı. Servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yaşanan tartışmayı endişe içinde izlediler. Şoför motosiklet sürücüsüne biber gazı ve sopayla saldırırken motosiklet sürücüsü ise kaskını fırlattı. Saniye saniye kaydedilen o anlardan sonra ise taraflar birbirinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı...

KORNAYLA UYARINCA TANSİYON YÜKSELDİ

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Olay, Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım Cuma günü yaşandı.

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Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayda, okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü, cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı iddiasıyla, kornayla uyardı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yaptı. Bunun üzerine servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

KASK, BİBER GAZI, SOPA...

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Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı. Aracından inen servis şoförü, motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı. Aracındaki sopayı da yanına alan servis şoförü, motosiklet sürücüsüne vurdu.

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ÇOCUKLAR KORKUYA KAPILDI

Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocuklar, korku dolu gözlerle ve ağlayarak olanları izledi. Servis hostesi ise çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

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Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı.

Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy okul servisi

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