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Ses bombası canlı yayındaki muhabire isabet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine yönelik tepkiler her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.

Ses bombası canlı yayındaki muhabire isabet etti

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinden sonra ülkede çıkan gösteriler sırasında Washington eyaletinin bağlı Seattle şehrinde polis göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve ses bombası kullandı.

SES BOMBASI KADIN MUHABİRE İSABET ETTİ

MSNBC televizyonunun kadın muhabiri Jo Ling, canlı yayındayken polisin fırlattığı ses bombası kendisine isabet etti. Muhabir koluna isabet eden ses bombasının ardından kameramanla beraber kaçmaya çalıştı.

CANLI YAYIN BAĞLANTISI KESİLDİ

Muhabir, bir süre sonra yakınlarda bulunan bir beyzbol sahasının tel örgülerinin arkasına saklanarak konuşmaya devam etmeye çalışsa da kısa süre sonra canlı yayınla bağlantısı kesildi. Stüdyodaki Brian Williams adlı muhabir ise olayın şaşkınlığıyla muhabire olay yerinden uzaklaşması tavsiyesinde bulundu.

CNN MUHABİRİ CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto edenleri haberleştiren CNN International muhabiri Omar Jimenez ile kameramanı ve yapımcısı canlı yayın yaptıkları esnada polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında tutulan gazeteciler ardından serbest kalmıştı.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı. Eyalette acil durum ilan edilirken olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

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