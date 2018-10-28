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Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

Sesiniz çıkmıyor, boğazınız tahriş olmuş, çevrenizdekilerle rahat konuşamıyorsunuz... Ses kısıklığı oldukça rahatsız edici bir durum olabilir; özellikle işiniz sık sık konuşmanızı gerektiriyorsa. Bu yüzden bir neden ötürü sesi kısılanlarla bir an evvel bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyorlar. Ses kısıklığına ne iyi gelir, neden olur, kaç gün sürer gibi sorularınızın cevaplarını yazımında bulabilirsiniz.

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığına iyi gelen doğal çözümler!

Ses kısıklığı özellikle öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, avukatlar gibi gün içinde işi nedeniyle sık sık konuşması gerekenler için oldukça rahatsız edici ve sinir bozucu bir durumdur. Bir şekilde sesi kısılan, boğazı tahriş olan kişiler bunu gidermek için ses kısıklığına ne iyi gelir diye eşe dosta sorarlar ya da internette aratırlar. Biz de ses kısıklığına iyi gelen içekleri sizin derledik ve ses kısıklığı nedeni olabilecek şeyleri sıraladık.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Ses kısıklığına iyi gelen pek çok doğal çözüm bulunmaktadır. Bunlar bitki çaylarından baharatlı sütlere kadar çeşitlilik göstermektedir. İşte ses kısıklığına ne iyi gelir denince önerilen çözümler...

BALLI KARABİBERLİ SÜT

Sesine azami dikkat eden şarkıcılar, ses sanatçılarının tavsiye ettiği ses kısıklığına iyi gelen bir formül de ballı karabiberli süt. Ses kısıklığı veya boğaz tahrişi için önerilen pek çok şey gibi bu formülün odak noktası bal.

EKİNEZYA ÇAYI

Ses kısıklığı sık sık üst solunum yolları enfeksiyonunda, boğazınızı etkileyen rahatsızlıklarda görülmektedir. Ekinezya çayı buy tarz rahatsızlıklar için önerilmektedir. Bağışıklık sistemine faydalı olan Ekinezya çayı, alerjiye, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir. Aşırı sıcak içmemeye özen göstererek tüketildiğinde ses kısıklığınıza da iyi gelir.

PORTAKAL SUYU

Portakal suyu veya başka mandalina, greyfurt bir narenciyenin suyu içerdiği c vitamini sayesinde ses tellerinizin iyileşmesine yardımcı olur. Ses kısıklığı için portakal suyu içeceklerin dikkat etmesi gereken iki husus bulunuyor. Öncelikle tabii ki portakal suyu sıcak içilmez ama hele boğazınızda bir sıkıntı varken soğuk içilmemelidir. Bir diğeri de portakal suyunun içinde bol bulunan meyve asidi de biraz rahatsız edebilir. Bu yüzden içine biraz su katıp seyreltirseniz hem daha rahat içersiniz hem de ses kısıklığı için c vitaminini alırsınız.

PAPATYA ÇAYI

Ses kısıklığı için deneyebileceğiniz bitki çaylarından biri papatya çayıdır. Uykusuzluk, öksürük vb. Pek çok şeye iyi gelen papatya çayı öksürük ve ses kısıklığına da iyi gelir. Özellikle de ses kısıklığına yol açabilecek boğazınızdaki rahatsızlıklara karşı... Papatya çayını bal ile içmeniz boğazınızın yumuşamasına yardımcı olur.

BALLI ZENCEFİL ÇAYI

Özellikle kışın yakalandığımız soğuk algınlığı, üst solunu yolları enfeksiyonu gibi hastalıklar boğazınızı ve sesinizi de etkileyebilir. Zencefil bu tarz hastalıklara karşı önerilen otlardan biridir. İltihaplara iyi gelen, antioksidan özelliklere sahip zencefilin çayını yapıp bal ile içtiğinizde hem boğazınızı rahatlatır hem de hastalığınızın geçmesine böylece de sesinizi geri kazanmanıza yardımcı olur. Zencefilin diğer faydalarını aşağıdaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.

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LİMON SUYU

C vitaminin önemine portakal suyunda değinmiştik. Suyla incelttiğiniz ve oda sıcaklığında içeceğiniz limon suyu ile hatalığınız için vücudunuza iyi bir c vitamini takviyesi yapabilirsiniz.

ZERDEÇALLI SÜT

Altın süt adı da verilen zerdeçallı süt ses kısıklığına karşı tavsiye edilmektedir. Ses kısıklığına iyi gelen zerdeçallı ile süt karışımının daha pek çok faydası bulunuyor. Zerdeçalın faydaları hakkında daha çok bilgiye ve zerdeçallı süt tarifine aşağıdaki yazımından erişebilirsiniz.

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TUZLU SU

Tadı nahoş gelebilir ama tuzlu su da sesinizi geri getirmek için kullanabileceğiniz bir formüldür. Ancak diğer önerilerin aksine tuzlu su içmek için gargara yapmak için kullanılıyor. Diş etleri ve ağız içinin tedavisi için de tavsiye edilen tuzlu su ile iyice gargara yaparak sesinizin düzelmesini hızlandırabilirsiniz.

TURP SUYU

Sesinizi eski hale getirmek için turp suyu da faydalıdır. Tabii turp suyu diyoruz ama direkt turpun suyunu çıkartmayacağız. Öncelikle turpları suda iyice kaynatın ve süzün. Süzdüğünüz turplu suyu bal ile karıştırarak içmeniz gerekiyor.

SES KISIKLIĞI NEDEN OLUR?

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU

Üst solunum yolu enfeksiyonu ses kısılmasına yol açan başlıca nedenlerden biridir. Üst solunum yolu dendiğinde burun, ağız girişi ve soluk borusu kastedilmektedir. Bu bölgelerde oluşan viral enfeksiyonlar üst solunum yolundaki mukoza da ödem ve akıntılara yol açıyor. Bu ödem ve akıntılardan ses telleri de dolaylı olarak etkilenebiliyor. Bu nedenle girip, nezle gibi akıntılı hastalıklarda ses kısılması olabiliyor.

Larenjit söz konusu olduğunda ise ses telleri doğrudan etkileniyor demektir. Üst solunum yolları kaynaklı ses kısıklığının derecesi değişebilir. Sesinize yeniden kavuşabilmek için hastalıktan ve mukozadan kurtulmanız gerekmektedir. Yazımızda paylaştığımız doğal çözümlerin çoğu bu yönde size yardımcı olabilir.

REFLÜ

Ses kısıklığının nedeni olabilecek bir diğer rahatsızlık da reflüdür. Mide alt kapağındaki problemden dolayı midedekilerin yukarı yemek borusuna ve boğaza doğru çıkmasına reflü denmektedir. Bu yukarı çıkışta kuvvetli bir asit olan mide asidi gırtlak bölgesine de geldiği olabiliyor. Larengofarengeal reflü denilen durumda ses telleri zarar görebiliyor. Özellikle yemek sonrası ses kısıklıkları ve sık sık boğazı temizleme ihtiyacı oluyorsa bir uzmana gözükmenizde fayda var.

GENİZ AKINTISI

Sinüzit, alerjik burun iltihabı, sigara kullanımı gibi bazı eylemler ve durumlar geniz akıntısına yol açabiliyor. Geniz akıntısı tek başına zaten oldukça rahatsız edici bir şeydi. Yoğun bir şekilde boğazı temizleme hissi duyarsanız, boğazda takılmalar olur. Geniz akıntısı iyice aşağılara inerse ses tellerini de etkileyebilir. Geniz akıntısının neden olduğunu öğrenmek için mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

NODÜL VE POLİPLER

Ses tellerinin diğer düşmanları da nodüller ve poliplerdir. Ses tellerinde uzun vadede nasırlaşma yani nodüller oluşmasının faklı nedenleri olabilir. Sigara içimi ya da sesin yoğun bir şekilde yanlış kullanımı nodüllere ve buna bağlı olarak ses tellerinde arızaya yol açabilir. Ayrıca lokal ödemlerin ilerlemesi de ses tellerinde küçük yumrular yani polipler oluşturabilir.

Nodül ve polipler ses tellerinin titreşmesine engel olabildiği için ses kısıklığına yol açabiliyor. Peki nodüller ve polipler nasıl tedavi ediliyor. Cerrahi müdahale yapılmasının yanı sıra ses terapistleri veya kulak burun boğaz uzmanları farklı çözümlerle yardımcı olabiliyorlar.

SESİN KÖTÜ KULLANIMI

Sesin sık sık veya bir alışkanlık olarak sürekli kötü kullanımı ciddi ses kısıklığı problemleri yaşamanıza yol açabilir. Özellikle insanın sesinin kendini bulduğu ergenlik döneminde ses yanlış kullanımı ses tellerini hareketlerinde değişlik oluşturarak ses kısıklığına neden oluyor. Peki sesin yanlış kullanımı ne demek? Maç, konser, müzikli bar vb. gibi yüksekli sesli ortamlarda uzun sürelerle yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek bağırmak vb. Ses tellerinde travma yaratır.

SES TELLERİNİN HAREKETLERİNDEKİ PROBLEMLER

Ses kısıklığına neden olabilecek bir diğer şey de ses tellerinin hareket etmesini sağlayan kaslardaki problemlerdir. Özel olarak ses tellerini hareketini sağlayan bu sinirlerde bir problem olması ses tellerinin düzgün hareket edememesine yol açar ki bu da ses kısıklığı yaratabilir. Bu sinirlerin düzgün çalışmamasının nedeni nörolojik bozukluklar, sinirlerin bulunduğu bölgeyi etkileyen hastalıklar, kitleler veya tiroid ameliyatı gibi dışarıdan müdahaleler olabilir.

GIRTLAK KANSERİ

Ses kısıklığına yol açan belki de en ciddi rahatsızlık ise gırtlak kanseridir. Sigara ve onunla beraber yoğun alkol kullanımı, genetik ve bazı viral hastalıklar gırtlak kanserinin başlıca nedenleri arasındadır. Gırtlakta oluşan tümörler ses tellerinin hareketini engelleyebilir hem de gırtlağın yapısında bozulmaya yol açar. Bu da kanserin semptomları ile bereber ses kısıklığı yaşanmasına neden olur.

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