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Sesleri duyan dışarı koştu! Köprüde iple asılmış halde bulundu

05.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de sabah saatlerinde su kanalının üzerinden geçen köprüde iple asılmış erkek cesedi bulundu. Köprünün demir korkuluklarında asılı cesedin boynunun kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Sesleri duyan dışarı koştu! Köprüde iple asılmış halde bulundu

Olay sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile ortaya çıktı. Abdurrahmangazi Mahallesi Avşar Sokak içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu.

BOYNUNUN KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı.

"SESLERİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIK"

Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

DHA

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