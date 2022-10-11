Sessiz katil olarak biliniyor: Bir anda kalp krizine ve felce neden oluyor! Gözlerinizdeki değişiklikler uyarı veriyor

Normal seviyeye sahip olduğunda vücut için gerekli bir madde olan kolesterol, yüksek değerlere ulaşması halinde kişilerde ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor. Fazla önemsenmese de en tehlikeli hastalıklar arasında bulunan yüksek kolesterol sağlığı riske atıyor. Tedavi edilmeyen kolesterol vücutta dolanan kanın en önemli bağlantısı olan kalp ve diğer organları olumsuz etkileyebiliyor. Organlar bu durumda zarar görmeye başlıyor ve sonrasında da kalp krizi ve beyin hasarları ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar kolesterolün etkilerinin gözlerden anlaşılabileceğini belirtiyor. Gözler kolesterol ve tehlikeli birçok hastalık hakkında önceden uyarı veriyor.

GÖZLERDEKİ HASTALIK BELİRTİLERİ

GÖZLERİN YANINDA BEYAZ VEYA SARI TOPAKLAR

Dr Rachel, göz kapaklarının veya burnunun yakınında beyaz veya sarı topaklar varsa, bunun yüksek kolesterol belirtisi olabileceğini söyledi. "Bunlara ksantolazma tortuları denir" diye açıkladı. Bunlar kolesterolünüzün yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir ve eğer görürseniz kolesterol seviyenizi kan testi ile kontrol ettirmeye değer” diye ekledi.

SARI GÖZLER

"Gözünüzün beyazları sararırsa, bu genellikle kanınızdaki yüksek bilirubin seviyelerini gösterir, aksi takdirde sarılık olarak bilinir " dedi. Doktora göre, sarılığın karaciğer enfeksiyonundan safra taşlarına ve altta yatan kansere kadar çeşitli nedenleri vardır. "Gözlerinizde sarı renk varsa doktora başvurmanız çok önemlidir."

ALT GÖZ İÇİNİN RENKSİZ OLMASI

Alt göz kapağınızı aşağı çektiğinizde, kapağın içi kırmızı/park pembesi görünmelidir.

Doktor, "Birinin kan sayımı ( anemi) düşükse , alt göz kapağı normalden daha açık olacaktır" dedi. Aneminin diğer belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı ve baygınlık hissi yer alır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen anemiye genellikle demir eksikliği neden olur. Anemi tedavi edilmezse, demir eksikliği vücudun doğal savunma sistemini etkilediğinden sizi hastalık ve enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirebilir. Şiddetli demir eksikliği anemisi, anormal derecede hızlı kalp atışı veya kalp yetmezliği gibi kalbi veya akciğerleri etkileyen komplikasyonlar geliştirme riskinizi artırabilir.

GÖRÜŞ KAYBI

Görüş alanınız eksik görünüyorsa, felç geçirmiş olabilirsiniz. "Görme, beyinde özel bir alana ve ayrıca göz hareketlerini ve öğrencileri kontrol eden birkaç sinire sahip karmaşık bir nörolojik süreçtir " diyor. Bu alanlardan birinde inme (beyin kanaması veya beynin bir kısmına giden kan eksikliği) varsa, görüşünüz etkilenecektir" diye ekleniyor. "Göz hareketleriniz etkilenirse, iki gözün hareketinin senkronize olmaması nedeniyle çift görme elde edebilirsiniz" diye ekliyor. İnme ve bu hasarın beyinde nerede meydana geldiğine bağlı olarak farklı etkileri vardır. Nasıl düşündüğünüzü ve hissettiğinizi değiştirebilir ve bir tarafta konuşma sorunlarına veya zayıflığa neden olabilir. Bazıları için inmenin etkileri nispeten küçük olabilir ve çabucak kaybolur, ancak başkaları için onları diğer insanlara bağımlı bırakan sorunlarla baş başa kalabilir. İnme geçiren yaklaşık sekiz kişiden biri 30 gün içinde ölmektedir, bu nedenle mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almak hayati önem taşımaktadır.

ŞİŞKİN GÖZLER

Şişkin gözlere sahip olmak, aşırı aktif bir tiroidin göstergesi olabilir. Doktor, aşırı aktif tiroid bezine sahip her üç kişiden birinin tiroid göz hastalığına sahip olacağını söylüyor. "Grave'de gözler şişkin görünüyor (egzoftalmi), gözler kuru ve kumlu hissediyor ve çift görme olabilir. Bu meydana gelirse, bir göz doktoruna başvurmalısınız" diye ekliyor. Çoğu vaka hafiftir ve aşırı aktif tiroidiniz tedavi edildiğinde iyileşir, ancak yaklaşık her 20 ila 30 vakadan birinde körlük riski vardır.

