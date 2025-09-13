KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Sessiz katil: 'Öpücük böceği' alarmı verildi! Ölümcül parazit tehlikesi hızla yayılıyor!

Güney Amerika’dan gelen Chagas hastalığı, ABD’de alarm zillerini çaldırıyor. “Öpücük böceği”nin taşıdığı ölümcül parazit, en az sekiz eyalette görülürken, CDC hastalığı “endemik” olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor. Amerikan medyası, bu sinsi tehlikeye “sessiz katil” diyor. Tropikal bir hastalık olmaktan çıkan Chagas, artık ABD’de ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

Sessiz katil: 'Öpücük böceği' alarmı verildi! Ölümcül parazit tehlikesi hızla yayılıyor!
Sedef Karatay

Güney Amerika kökenli ölümcül Chagas hastalığı, ABD’de alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), “öpücük böceği” olarak bilinen böceğin yaydığı bu hastalığı “endemik” olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor.

Sessiz katil: Öpücük böceği alarmı verildi! Ölümcül parazit tehlikesi hızla yayılıyor! 1

PARAZİTİN KÜRESEL ETKİSİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 7 milyondan fazla kişi Chagas hastalığıyla enfekte. Her yıl yaklaşık 10 bin kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Trypanosoma cruzi adlı parazitin neden olduğu hastalık, özellikle Güney Amerika’da yaygın olsa da, küreselleşme ve böceklerin yayılımıyla artık diğer bölgelerde de tehdit oluşturuyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Hastalığın taşıyıcısı olan “öpücük böceği”, genellikle uyuyan insanların yüzünü, dudaklarını veya göz kapaklarını ısırıyor. Ancak hastalığa ısırık değil, böceğin dışkısındaki parazit neden oluyor. Parazit, böceğin ısırdığı bölgedeki açık yaralardan veya mukoza yoluyla vücuda giriyor. Bunun yanı sıra kan nakli, organ nakli veya anneden bebeğe geçiş gibi bulaşma yolları da mevcut. İnsanların yanı sıra köpek, kedi ve fare gibi hayvanlar da hastalığı taşıyabiliyor.

Sessiz katil: Öpücük böceği alarmı verildi! Ölümcül parazit tehlikesi hızla yayılıyor! 2

BELİRTİLERİ NELER?

Chagas hastalığının akut evresinde ateş, yorgunluk, şişlik ve tek taraflı göz kapağı ödemi gibi belirtiler görülüyor. Bu belirtiler genellikle kendiliğinden geçse de, parazit vücutta kalmaya devam edebiliyor. Kronik evrede ise kalp kası iltihabı, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, yemek borusu ve bağırsaklarda anormal büyüme gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor.

TEDAVİ VE ÖNLEM

Ne yazık ki Chagas hastalığına karşı henüz bir aşı bulunmuyor. Erken evrede kullanılan iki ilaç, hastalığın ilerlemesini durdurmada etkili olabiliyor. Ancak kronik evrede tedavi, genellikle semptomları hafifletmeye odaklanıyor. Sağlık yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek için ilaçlı cibinlik kullanımını ve böcek kontrolüne yönelik önlemleri öneriyor.

Sessiz katil: Öpücük böceği alarmı verildi! Ölümcül parazit tehlikesi hızla yayılıyor! 3

YETKİLİLERDEN UYARI

CDC, hastalığın yayılmasını engellemek için halkı bilinçlendirme kampanyalarına hız verdi. Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların ve evcil hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Chagas’ın sessiz ama ölümcül doğası, erken teşhis ve müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil sonrası depresyonuna dikkat! Tatil sonrası depresyonuna dikkat!
Anne adayları dikkat: "Sütünüzü zehirliyor"Anne adayları dikkat: "Sütünüzü zehirliyor"

Anahtar Kelimeler:
parazit Güney Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.