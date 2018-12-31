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'Sessiz konuş' diyerek, tokat atan arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı(24) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Samet Bulduk (19) adliyeye sevk edildi.

'Sessiz konuş' diyerek, tokat atan arkadaşını öldürdü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı(24) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Samet Bulduk (19) adliyeye sevk edildi. Bulduk'un ilk ifadesinde, birlikte alkol aldığı Yılmaz'ı, telefonda konuştuğu sırada "Sessiz konuş" diyerek, tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi'nde oturan Muzaffer Yılmaz'ın evinde meydana geldi. İnşaat işçileri Samet Bulduk ve Muzaffer Yılmaz, 6 arkadaşlarıyla birlikte evde alkol almaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra Yılmaz, telefonla konuşan Samet Bulduk'a "Sessiz konuş" diyerek, tokat attı. Bulduk da belindeki bıçağı çekip, Yılmaz'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Samet Bulduk gözaltına alındı.
Muzaffer Yılmaz'ı yaklaşık 3 yıldır tanıdığını, fazla samimiyeti olmadığını savunan Samet Bulduk'un ilk ifadesinde, "Arkadaşlarla birlikte Muzaffer Yılmaz'ın evinde alkol alıyorduk. Ben telefonda bir arkadaşımla konuşuyordum. Muzaffer yanıma gelerek, 'Sessiz konuş' deyip, tokat attı. Ben de belimdeki bıçakla saldırdım'' dediği öğrenildi.
Bulduk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

​FOTOĞRAFLI

'Sessiz konuş' diyerek, tokat atan arkadaşını öldürdü'Sessiz konuş' diyerek, tokat atan arkadaşını öldürdü

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