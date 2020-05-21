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Sessiz sedasız duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 10:36 | Son Güncelleme

Huawei Y8p 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080×2400 FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekran ile gelecek. Bu ekranın piksel yoğunluğu 418 PPI. Telefon standart telefonlarda olduğu gibi 60Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Sessiz sedasız duyuruldu

Telefon gücünü 12nm fabrikasyon süreci sonucunda geliştirilen 8 çekirdekli 2.2Hz Huawei Kirin 710F yonga setinden alacak. Bu yonga setinde ana işlemci, Quad-core 2.2 GHz ARM Cortex-A73 birinci yardımcı işlemci Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A53, ikinci yardımcı işlemci ise i7 Hareket İşlemcisi. Grafik işlemcisi kısmında Mali-G51 MP4 GPU yer alıyor.

HUAWEİ Y8P ÖZELLİKLERİ

Huawei RAM seçenekleri konusunda geniş bir yelpaze sunuyor. 4GB RAM ve 128GB depolama alanı standart seçenek. Bunun dışında 6GB RAM ve 8GB RAM seçenekleri de mevcut. Harici depolama alanı ile 256GB’a kadar hafıza arttırılabiliyor.

4000 mAh’lık bir bataryaya sahip olan Huawei Y8p kablosuz şarj desteği ve hızlı şarj desteği sunmuyor. Açık mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelecek olan telefon Android 10 işletim sistemi üzerine kurulan EMIUI 10.1 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP çözünürlüğünde bir ana kamera, f/2.4 diyafram aralığına sahip 8 MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı bir kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü telefonun arka gövdesindeki kamera kurulumunu oluşturuyor. Ön kısımda ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun Google Mobil Hizmetleri desteklemediğini belirtmek isteriz. Huawei, yeni akıllı telefonunun fiyatını ve satış tarihini ise henüz açıklamadı.

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