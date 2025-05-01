KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

Sessiz Tehlike! Çocuklarda görülüyor, geç fark ediliyor: Uzmanlar uyarıyor...

Çocuklarda sık rastlanan primer immün yetersizliklerin (bağışıklık sistemi bozuklukları) erken dönemde fark edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, "Özellikle ilk bir yaşta konulacak doğru tanılar, çocukların yaşam şansını ciddi oranda artırıyor" dedi. Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan Dr. Hafızoğlu, Primer İmmün Yetersizlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

Sessiz Tehlike! Çocuklarda görülüyor, geç fark ediliyor: Uzmanlar uyarıyor...

Çocuklarda primer immün yetersizliğin (Bağışıklık sistemi yetersizlikleri) sıklıkla görüldüğünü dile getiren Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, erken teşhis konulmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

thumbs_b_c_8a128c27cfba7476ce68b662e0849882

"İLK 1 YAŞTA ERKEN TEŞHİS KONULMASI ÖNEMLİDİR"

Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Çocuk İmmünoloji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, Primer İmmün Yetersizlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de primer immün yetersizliğin çocuklarda sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Hafızoğlu, "Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarır diyerek çocuğun bağışıklık değerlerine baktırmak, hastalarda ilk 1 yaşta erken teşhis konulması sağ kalımı arttıracaktır" şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_729e63996889c8e3e408487f489b2447

"SIK ENFEKSİYON GEÇİREN ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK TESTLERİNİN YAPILMASI ÖNEMLİDİR"

Sık enfeksiyon geçiren çocukların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Hafızoğlu, "Yılda ikiden fazla kulak iltihabı, ikiden fazla akciğer enfeksiyonu, tekrarlayan zatürre, sık ishal, sık sinüzit, ciltte çıban benzeri enfeksiyonlar ya da mantar enfeksiyonları olan hastaların bağışıklık testlerinin yapılması önem arz etmektedir" dedi.

thumbs_b_c_a6e945d629ec148b668b16dfa68303bc

KEMİK İLİĞİ NAKLİ HAYAT KURTARICI

Bağışıklık siteminin en acil tablosu olan ağır kombine immün yetmezlik hastalarına erken teşhis ve erken dönemde kemik iliği nakli yapılması hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Hafızoğlu, "Günümüzde tanımlanmış çok çeşitli bağışlılık hastalıkları vardır. Hastanın teşhisine ve klinik durumuna yönelik damar içine uygulanan antikor desteği sağlayan serumlar, koruyucu antibiyotik tedavileri hastanın problemlerine yönelik tedavi uygulamalarıyla bu hastaların hayat kalitesi ve sağ kalımı arttırmaktadır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuğunuzda bu belirtilere dikkat!Çocuğunuzda bu belirtilere dikkat!
80 tonluk sorumluluk...80 tonluk sorumluluk...

Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi çocuk sağlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.