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Sessiz tehlike: Sinsi bir şekilde ilerliyor! Siroz riskini artırıyor 'Türkiye’de her 3 kişiden birinde var'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.10.2024 15:35
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Günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan karaciğer yağlanması, dünya genelinde de hızla yaygınlaşan kronik karaciğer hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, birçok insanın farkında olmadan bu hastalığa yakalandığını ve geç kalındığında karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkabildiğini belirtti. Türkiye’de her 3 kişiden birinde karaciğer yağlanması olduğunu ve karaciğer yağlanmasının sinsi ilerlediğini açıkladı.

Sessiz tehlike: Sinsi bir şekilde ilerliyor! Siroz riskini artırıyor 'Türkiye’de her 3 kişiden birinde var'

Çalışmalara göre, gelecekte siroz ve karaciğer naklinin en büyük sebebinin karaciğer yağlanması olacağı öngörülüyor. Karaciğer yağlanmasının, karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi sonucunda ortaya çıktığını ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Bilal Toka, zamanla ilerleyen yağ birikiminin karaciğer yapısını bozarak siroz gibi ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

SADECE ALKOL TÜKETİMİNE BAĞLI OLARAK GELİŞMİYOR

KARACİĞER YAĞLANMASI

Karaciğer yağlanmasının alkol ve alkol dışı olarak başlıca iki ana nedenden kaynaklandığını, kamuoyunda aşırı alkol tüketiminin karaciğerde yağ birikimine neden olduğunun iyi bilindiğini söyleyen Doç. Dr. Bilal Toka, "Karaciğer yağlanması sadece alkol tüketime bağlı olarak gelişmez. Günümüzde giderek artan ve daha yaygın hale gelen alkol dışı karaciğer yağlanması (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD), kilo fazlalığı, diyabet ve yüksek kolesterol gibi durumlarla da yakın ilişkilidir. Ülkemizde günden güne yaygınlaşan hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek kalorili beslenme alışkanlıkları nedeniyle, bu hastalık gün geçtikçe daha önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır." dedi.

SESSİZ VE SİNSİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

siroz karaciğer iç hastalıkları

Türkiye’de her 3 kişiden birinde karaciğer yağlanması olduğunun tahmin edildiğini, karaciğer yağlanmasının çoğu zaman sessiz ve sinsi bir şekilde ilerlediğini açıklayan Doç. Dr. Bilal Toka, "Karaciğer yağlanması erken dönemlerde belirgin bir şikayet oluşturmaz. Bu yüzden genellikle check up veya herhangi bir nedenle yapılan kan testleri, karın ultrasonografi incelemesi sırasında tesadüfen ortaya çıkar." dedi.

YORGUNLUK VE HAFİF KARIN AĞRILARINA DİKKAT

Doç. Dr. Bilal Toka, "Hastalık ilerledikçe karında dolgunluk hissi, yorgunluk ve hafif karın ağrıları gibi belirtiler görülür." dedi.

karaciğer

Karaciğer yağlanmasının tedavi edilmemesi durumunda siroz gibi daha ciddi problemlere neden olduğunu belirten uzman isim, "Ancak bu belirtiler de genellikle göz ardı edilebilir seviyededir ve çoğunlukla hastaneye başvurmaya gerek duyulmaz. Ancak erken dönemlerde önlem alınıp tedavi edilmediği takdirde karaciğer yağlanması ilerleyerek siroz ve karaciğer yetmezliği gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir." şeklinde konuştu.

"KİLO VERMEK KARACİĞER YAĞLANMASINI DURDURABİLİR"

Karaciğer yağlanması için yüksek riskli durumlar olduğunu kaydeden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, yüksek riskli gruplar arasında obezite, diyabet, yüksek kolesterol ve genetik yatkınlık olduğunu açıkladı. Diyet, kilo verme ve egzersiz içeren yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın ilerlemesini durdurabileceğini hatta geriletebileceğini ifade eden Doç. Dr. Bilal Toka, şöyle devam etti:

karaciğer2

"Karaciğer yağlanması, erken dönemde tanı konulup tedavi edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunudur. Tedavide kilo fazlalığı, diyabet ve yüksek kolesterol gibi faktörlerin kontrol altına alınması önem taşımaktadır. Ayrıca yüksek lif içeren bir diyet ve egzersiz karaciğer yağlanmasından korunmada etkinliği kanıtlanan tedavilerdir. Karaciğer yağlanması açısından risk faktörlerini taşıyan bireylerin, düzenli olarak sağlık kontrollerini ve takiplerini yaptırmaları büyük önem taşır."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
siroz Karaciğer‎
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