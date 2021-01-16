Sessizliği sevenler için geliştirildi

Logitech, bu ikili ile klavye ve mouse kullanımlarında oluşabilecek gürültü faktörünün %90’dan fazlasının ortadan kalkacağını ifade ediyor. Kullanılan Silent Touch teknolojisi, yalnızca sessizlik değil, aynı zamanda “yumuşak” kullanım anlamına da geliyor. Bunu, klavyenin ve mouse’un tuşlarına bastığınızda fazlasıyla hissediyorsunuz. İki ürün de fazlasıyla yumuşak, silikon yapıda. İsterseniz kısaca kurulumdan söz edelim. Kısaca diyoruz, zira her şey çok kısa sürede tamamlanabiliyor zaten. Kutudan kablosuz tam boy bir klavye, kablosuz bir mouse ve bir de USB alıcı çıkıyor. Bu alıcıyı PC’nizin USB’sine bağlar bağlamaz ikisini de aynı anda kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Bu ikilinin siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Bize kullanabilmemiz için beyaz rengi geldi. Bu, hem saflığı simgelerken hem de 90’lı yılları özleyenler için güzel bir görsellik anlamını taşıyor.

MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu, adından da anlaşılabileceği üzere sessiz ve konforlu kullanım vaat eden klavye ve mouse ikilisinden oluşuyor.

Bu arada, klavyede 2 tane AAA pil, mouse’ta da 1 tane AAA pil takılı olarak geliyor.

İki ürün de 10 metre mesafeye kadar kablosuz olarak sorunsuz çalışıyor.

Piller dahil 498 gram ağırlıktaki klavyeye baktığımızda, masada çok da yer kaplamayan ve bunun yanında pek çok detay sunabilen bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. En basitinden üst kısımda 8 tane kısayol tuşu bulunuyor ki bunlar pek çok işinizi kolaylaştırıyor.

Ve dediğimiz gibi, tuşlara bastığınızda ne kadar yumuşak ve ne kadar sessiz çalıştığını tekrar tekrar fark ediyorsunuz ve emin olun, bu size keyif verecektir.

Kullandığımız üründe Türkçe karakterlere yer verilmediğini de belirtelim.

Piller dahil 75,2 gram ağırlıktaki M220 model mouse’umuza geldiğimizde ise, yanlardan kavislendirilmiş ve dengelenmiş tasarımı sayesinde iki ele de uygun bir yapısı var. 1000 dpi değerdeki ürünün tuşları ve tekerleği rahatlıkla kullanılabiliyor ve o da tıpkı klavye gibi çok sessiz çalışıyor.

İki ürünün de darbe ve sıvı temaslarına karşı dayanıklı olduklarını belirtelim. Öte yandan, beyaz renkli ürün tercih ettiğinizde, kirlenmemesi için ellerinizin temiz olmasına ve kullanım esnasında bir şeyler yememeye de özen göstermelisiniz.

Ve gelelim pil performanslarına. İki ürün de kutudan pilleriyle birlikte çıkıyor. Klavye, iki pil ile 36 aya kadar, mouse da tek pil ile 18 aya kadar kullanım sunabiliyor. Tabii bu sürelerin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişkenlikler gösterebileceğini de ekleyelim.

[İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız]https://donanimgunlugu.com/logitech-mk295-sessiz-kablosuz-klavye-ve-mouse-kombinasyonu-261194)

