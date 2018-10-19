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Setur, Göbeklitepe’ye Aret Vartanyan ile beraber tur düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Setur’un kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 16-18 Kasım 2018’de gerçekleşecek çok özel bir kültür turuna imza atıyor - SeturSelect, Yaşam Atölyesi Kurucusu ve yazar Aret Vartanyan ile birlikte dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan ve kısa bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe’ye gidilecek

İSTANBUL (AA) - Setur’un kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 16-18 Kasım 2018’de gerçekleşecek çok özel bir kültür turuna imza atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur’un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, deneyimli rehberlerinin yanında ünlü isimlerin de anlatımlarıyla renklendirdiği özel kültür turları düzenlemeye devam ediyor.

SeturSelect, ilk yurt içi turunu, 16-18 Kasım 2018 tarihlerinde Yaşam Atölyesi Kurucusu ve yazar Aret Vartanyan ile birlikte dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan ve kısa bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe’ye bir seyahat düzenliyor.

Aret Vartanyan ile "Maddeden Manaya Yolculuk" Semineri ve Göbeklitepe’yi gün ışığına çıkaran arkeolog Klaus Schmidt Anı Evinde Çiğdem Köksal-Schmidt'in konferansı gibi çok özel etkinlikleri de içeren tur sırasında misafirler, Elda Sasun’un gözünden sembollerin taşıdığı anlamlar eşliğinde Göbeklitepe’yi keşfetme fırsatı da bulacaklar.

Aret Vartanyan, bir süredir Türkiye’de gerçek anlamda kişisel dönüşüm turu yapmak istediğini, Elda Sasun’un Göbeklitepe fikri ve Setur’un bu fikri sahiplenmesiyle projenin hayata geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe, ezoterizm, teoloji ve felsefe üçgeninin tam ortasında duran bir gizem ve benim için çok önemli bir mekân. Benim de başlangıcını ve sonunu çok merak ettiğim ve üzerinde araştırmalar yaptığım Göbeklitepe’yi böyle bir projede kişisel dönüşüm ile birleştirmek benzersiz bir durum diyebilirim. Tura katılanlar, Türkiye’de düzenlenen ilk kişisel dönüşüm turuna katılmış olacaklar. Hem Göbeklitepe gibi bir değeri bambaşka perspektiflerle keşfederken hem de katılımcıların günlük hayatlarındaki soru ve sorunlarına cevaplar üreteceğiz. Özel bir seminerin yanı sıra yürürken, kahve içerken, yemek sırasında birlikte sohbetler edeceğiz. Neredeyse her adımdaki sembollerin taşıdığı anlamları Elda Sasun’un anlatımıyla öğreneceğiz. Yaklaşımlarımızı paylaşırken, Göbeklitepe’nin büyülü atmosferinde hem yaşamlarımızı hem Göbeklitepe’yi farklı pencerelerden keşfedeceğiz.”

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- Balıklıgöl, Harran ve Halfeti de ziyaret edilecek

Turun ilk gününde İstanbul-Şanlıurfa uçuşunun ardından Hz. İbrahim’in makamı, doğduğu mağara ve ateşe düştüğü varsayılan Balıklıgöl ile Ayn-ı Zeliha gölü gezilecek. Urfa çarşılarında yapılacak bir gezintinin ardından misafirler otele yerleşecek ve gün Manici Otel’deki sıra gecesiyle sona erecek.

  1. gün Göbeklitepe ve Harran Turu yapılacak. İnsanlık tarihini 12 bin yıl geriye götüren yeni arkeolojik kazı alanında taş devri insanlarının eserlerini, tapınağını, ses ve görsel şov olarak hazırlanmış sinevizyon gösterisini izledikten sonra Göbeklitepe kazı alanından çıkarılan eserlerin sergilendiği müze gezilecek. Öğle yemeğinin ardından Harran ilçesi Konik kubbeli evleri, Harran Kalesi ve ilk İslam Üniversitesi kalıntıları ziyaret edilecek.

Gezinin 3. günü ise Fırat Nehri kenarında kurulmuş olan Halfeti ilçesine yapılacak ve 1,5 saat sürecek yolculukla başlayacak. Birecik baraj gölü suları altında kalan Halfeti’de tekneye binerek İncil’in kopyalarından birinin yazıldığı söylenen Rumkale ve sular altında kalarak kaderine terk edilen Savaşan Köyü ziyaret edilecek. Gezi, Şanlıurfa havaalanından İstanbul’a yapılacak uçuş ile sona erecek.

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Aret Vartanyan Göbelitepe setur

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