Setur, Göbeklitepe’ye Aret Vartanyan ile beraber tur düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Setur’un kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 16-18 Kasım 2018’de gerçekleşecek çok özel bir kültür turuna imza atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur’un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, deneyimli rehberlerinin yanında ünlü isimlerin de anlatımlarıyla renklendirdiği özel kültür turları düzenlemeye devam ediyor.

SeturSelect, ilk yurt içi turunu, 16-18 Kasım 2018 tarihlerinde Yaşam Atölyesi Kurucusu ve yazar Aret Vartanyan ile birlikte dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan ve kısa bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe’ye bir seyahat düzenliyor.

Aret Vartanyan ile "Maddeden Manaya Yolculuk" Semineri ve Göbeklitepe’yi gün ışığına çıkaran arkeolog Klaus Schmidt Anı Evinde Çiğdem Köksal-Schmidt'in konferansı gibi çok özel etkinlikleri de içeren tur sırasında misafirler, Elda Sasun’un gözünden sembollerin taşıdığı anlamlar eşliğinde Göbeklitepe’yi keşfetme fırsatı da bulacaklar.