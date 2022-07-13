Bulaşık deterjanını bulaşık makinesine asla yaklaştırmayın

Sıvı bulaşık deterjanı çok uzun yıllardır mutfağın demirbaş ürünleri arasında başı çekiyor. Bulaşık yıkama dışında da birçok alanda kullanılan sıvı bulaşık deterjanlarının aslında bazı yerlerde kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Bulaşık deterjanı veya sabunu kullanmak istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

BULAŞIK MAKİNESİ VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Elde de yıkasanız bulaşık makinesinde de yıkasanız aynı etkiyi yaratacağını düşünüyor olabilirsiniz! Ancak sıvı bulaşık deterjanını asla bulaşık makinesinde kullanmayın. Çamaşır makinesi deterjan gözüne de asla bulaşık deterjanı kullanmayın.

İPEK

Yemek yaparken veya yerken üzerinize mutlaka bir kere sıçramıştır. Bu durumda bazen yağın kumaşa işlememesi ve leke kalmaması için hemen bulaşık deterjanı dökülür. Ancak bu durum ipek kumaşlar için geçerli değil! İpek protein bazlı olduğundan, temizlerken sert veya güçlü deterjanlar kullanmaktan kaçınmak önemlidir ve bulaşık deterjanı kesinlikle güçlü bir deterjan sayılır!

DERİ

Bulaşık sabunu derideki doğal yumuşatıcıları çıkarır ve iyi deri ayakkabılarınızı, çantalarınızı, mobilyalarınızı ve araba koltuklarınızın kolayca çatlamasına neden olabilir.

PARKE ZEMİNLER

Evinizdeki ahşap zeminlerin dayanıklı olması amaçlanmıştır, ancak yanlış temizlik onları çizebilir ve zarar verebilir. Parke zeminler üzerinde kesinlikle bulaşık sabunu kullanmayın. Bulaşık deterjanı hem parkeye zarar verir hem de parkelerin jilet gibi kaymasına neden olur.

DÖKÜM TENCERE

Döküm tencere ne kadar yağlı kalırsa yemek pişirme sırasında o kadar lezzet verir. Bunun için döküm tencere ve tavaları bulaşık sabunu kullanmadan sadece su ile yıkayın.

OTOMOBİL

Otomotiv boyası elementlere, yol tuzuna, böceklere ve diğer yol tehlikelerine dayanacak kadar sert olabilir, ancak bulaşık deterjanı ile yıkanması amaçlanmamıştır ve bunu yapmak cilaya kalıcı olarak zarar verebilir.

KAHVE MAKİNELERİ

Kahve makinesini yağlı kahve kalıntılarını temizlemek için bulaşık deterjanı mantıklı olabilir ama kesinlikle durulanmayacağını bilin. Bunun yerine beyaz sirke kullanabilirsiniz.



