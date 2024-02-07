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Sevdiğinizin kalbini ısıtacak Sevgililer Günü hediyeleri

07.02.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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Sevgililer Günü yaklaşırken sevdiğinizi sıcacık bir kucaklama kadar mutlu edecek, onun kalbini ısıtacak hediyeler mi arıyor musunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirecek, ona olan sevginizi en özel şekilde ifade etmenizi sağlayacak birbirinden anlamlı hediyeleri sizin için seçtik. İşte Sevgililer Günü için size özel hediye önerilerimiz!

Sevdiğinizin kalbini ısıtacak Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü, sevdiğimiz kişiye olan aşkımızı en coşkun haliyle gösterdiğimiz özel bir zaman. Sevgilinize alacağınız hediyeyle aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir, ona olan sevginizi samimi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu Sevgililer Gününde sıradan hediyelerden uzaklaşmak niyetindeyseniz fakat "Ne alsam?" kararsızlığı da yaşıyorsanız, sizin için bir araya getirdiğimiz hediye alternatiflerine mutlaka göz atmalısınız.

1. Travel Candle

Adsız tasarım - 2024-02-07T150033.420

Aralıksız 22 ila 24 saat yanabilen Travel Candle, is ve duman çıkarmıyor. Kanserojen madde içermeyen formülüyle sağlıklı bir hediye seçeneği olan bu muma sevgiliniz bayılacak. Yaşam alanının ambiyansını anında değiştiren bu mum adaçayı, zencefil ve karamel kokusuna sahip. Sevdiğinizin yoga, meditasyon ya da spor yaparken ana daha çok odaklanmasını sağlayacak muma bir şans vermeye ne dersiniz?

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2. Bej Emaye Kupa

Adsız tasarım - 2024-02-07T150139.973

Kupa koleksiyonu olan bir sevdiğinize Sevgililer Günü için almanız gereken hediye, kesinlikle Bej Emaye Kupa olmalı! Cam gibi hijyenik ve uzun ömürlü emayeden üretilen, sağlıklı bir hediye alternatifi olan kupa hem soğuk hem de sıcak kulllanıma uygun. Üstelik hoş tasarımıyla da göz kamaştırıyor. E daha ne olsun?

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3. Comfort Overshirt - Bej

Adsız tasarım - 2024-02-07T150249.712

Bahar ve kış aylarının kurtarıcı parçalarından Comfort Overshirt - Bej gömlek, çok şık! Fit kalıba sahip bu üst, unisex tasarımıyla hem erkeklerin hem de kadınların kullanımına uygun. %53,2 pamuktan üretilen gömlek, yumuşacık da bir kumaşa sahip. Bu Sevgililer Günü'nde birini kendinize birini de sevdiceğinize almak istemez misiniz?

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4. Kaşmir Bere - Turuncu

Adsız tasarım - 2024-02-07T150401.696

Bereler, kışın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Yumuş yumuş kumaşıyla sevgilinizin çok hoşuna gidecek bu bere, kışın onu sarıp sarmalayacak, üşümesini engelleyecek. Bu bere unisex olduğu için hem siz hem de sevgilinize uygun. Her tarza uygun bu bereyi sevdiğinize hediye etmek isterseniz, kaçırmayın deriz.

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5. Camp Fire Hoodie - Siyah

Adsız tasarım - 2024-02-07T150510.771

Bu Sevgililer Günü'nü hem kendinize hem de sevgilinize alabileceğiniz özel bir hediyeyle kutlamak istiyorsanız, Camp Fire Hoodie tam size göre! Birlikte çıkacağınız seyahatlerinizde yumuşacık, kadifemsi kumaşıyla ve muhteşem tasarımıyla size eşlik edecek ürün, %65 pamuk ve %35 geri dönüştürülmüş polyester üretiliyor. Çevreye ve ekolojik dengeye duyarlı üretimi benimseyen Oeko-Tex®️ 100 standart sertifikasına sahip.

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6. Moon Phases Kanvas Çanta - Gri

Adsız tasarım - 2024-02-07T150616.900

%100 pamuklu kumaşıyla kalın ve tok bir yapıya sahip olan Moon Phases Kanvas Çanta, uzun ömürlü bir yapıya sahip. Hem kısa hem de uzun askı seçenekleriyle sunulan bu çanta, elde ya da omuzda rahatlıkla taşınabilir. Kirlendiği zaman ise basitçe ters çevirip yıkanabilir. Her türlü etkinlikte kullanabileceği bir aksesuar olması nedeniyle de sevdiğinize hediye etmek için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

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7. Merino Yün Çorap – Gri

Adsız tasarım - 2024-02-07T150702.816

Kışın gelişi ve hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte sevgilinizin ayakları sürekli üşüyorsa, ona alabileceğiniz en güzel hediye Merino Yün Çorap olabilir. Sevdiğinizle birlikte sıcacık kalmak isterseniz aynı çoraptan kendinize de almayı unutmayın. Çorabın farklı renk seçenekleri olduğunu da belirtelim.

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8. Travel Pants - Toprak

Adsız tasarım - 2024-02-07T150812.853

Eğer sevdiğiniz yeni yerler keşfetmeyi ve seyahat etmeyi seviyorsa, ona konfor sağlayacak bir hediye arayışında olabilirsiniz. Bu durumda, Travel Pants ideal bir seçenek olabilir. Bu pantolon, yumuşak ve kadife gibi bir kumaşa sahip olduğu için hem bahar hem de kış aylarında sevgilinize rahatlık sunacak.

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9. Cozy Outdoors Sherpa Polar - Mavi

Adsız tasarım - 2024-02-07T150927.997

Sevdiğinizin yanında olamadığınız günlerde onu sarıp sarmalayacak ve sıcacık tutacak bir hediyeye ne dersiniz? Cozy Outdoors Sherpa Polar, içi polarlı, dışı tüylü olduğu için soğuk kış günlerinin kurtarıcısı olacak ve daima sıcak kalmasını sağlayacak. Düğmelerinde Hindistan cevizi kabuğu kullanılan bu polar, harika bir hediye bizden söylemesi!

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10. Under the Stars Sweatshirt - İndigo Mavi

Adsız tasarım - 2024-02-07T151046.745

Doğa ve seyahat temalarının birleştiği bu özel tasarım Under the Stars Sweatshirt - İndigo Mavi, hem sizin hem sevgilinizin tarzını yansıtacak muhteşem bir seçenek. Ayrıca unisex oluşu, sizin ve sevgilinizin rahatlıkla giyebileceği bir parça olmasını sağlıyor. Birlikte giyip uyumlu bir çift imajı yaratmak isteyenler için müthiş bir hediye! Doğadan ve seyahatlerden ilham alan tasarımlarıyla Under the Stars Sweatshirt burada sizi bekliyor.

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11. Road Life Tshirt - Siyah

Adsız tasarım - 2024-02-07T151218.869

Yolculuk, macera ve özgürlük aşkını yansıtan Road Life Tshirt, rahat kesimi ve %100 premium pamuklu kumaşı ile hem konforlu hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Tiril tiril ve yumuşacık kumaşı ile yaz ayları başta olmak üzere her mevsim için uygun olan bu ürünü yazın gelmesini iple çeken, tatil planları yapan sevgilinize hediye edebilirsiniz.

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12. Great Indoors Hoodie - Ateş Kızılı

Adsız tasarım - 2024-02-07T151329.703

Sevgilinize olan aşkınızı ve tutkunuzu ifade etmenin en güzel yolu Great Indoors Hoodie'den geçer. Ateş kızılı rengiyle ona olan aşkınızı yansıtan bu hoodie, yumuşacık ve kadifemsi kumaşı sayesinde serin günlerin kurtarıcısı. Unisex ve her yaşa, bedene uygun bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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