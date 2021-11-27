Sevdikleri için kullanışlı hediyeler arayanlara tavadan kulaklığa, indirimli hediye önerileri

Hediye almanın en zor kısmı, sevdiklerinizin yüzlerini gülümsetecek o harika ürüne karar vermek. Özellikle yılbaşı, doğum günü ve yıl dönümü gibi özel günlerde bu seçim daha da zorlaşıyor. Neyse ki sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediye seçeneklerini sizler için araştırdık. Üstelik bu ürünler, Black Friday kapsamında ve sadece 1 gün sürecek olan indirimlerle sizleri bekliyor. 27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek bu harika kampanyadaki ürünlere birlikte göz atalım.

1. Pratik bir kullanıma sahip WMF Stelio Su Isıtıcı

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2 litre kapasiteli WMF Stelio Su Isıtıcı, oldukça yüksek bir performansa sahip. 2400W gücü sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtıyor. Ürün, kuru çalışmaya ve aşırı ısınmaya karşı koruma özelliği ile oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Ayrıca su ısıtıcısı, kaynama seviyesine ulaşınca otomatik olarak duruyor. Kilitlenen kapağı ile güvenli bir kullanım sağlayan ürünün çıkarılabilir kireç filtresi kolayca yıkanabiliyor. Paslanmaz çelikten üretildiği için epey dayanıklı olan su ısıtıcısı, şık görünümü ile mutfağınıza uyum sağlıyor.

Ergonomik sap tasarımı ile kolay bir kullanım sunan WMF Stelio Su Isıtıcı hakkında detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Keklerinizi pofuduk pofuduk yapacak QB110838 Orbita

Tefal QB110838 Orbita, hamur işi ve kek yaparken ihtiyaç duyduğunuz bütün temel araçları bir arada bulunduruyor. Ürün, hazne ve çırpma telini aynı anda döndürerek homojen bir karışım elde etmenizi sağlıyor. Otomatik döndürme özelliği sayesinde elle karıştırmanız gerekmiyor. Yüksek kapasiteli paslanmaz çelik kase, uzun yıllar boyunca keyifle kullanılıyor. Ürünün aksesuarları ise bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Çevre dostu ürün, kompakt yapısı ile mutfak dolaplarınızda fazla yer kaplamıyor.

5 farklı seviyeli hız düğmesine sahip Tefal QB110838 Orbita'yı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Sağlıklı yemekler için Lava Metal Kulplu Döküm Izgara Tava

%100 geri dönüştürülebilen materyal ile üretilen Lava Metal Kulplu Döküm Izgara Tava, yapışmayan yüzeyi sayesinde kolay bir temizlik sunuyor. Elektrikli, gazlı ve indüksiyon ocaklar ile fırınlarda rahatlıkla kullanılabilen tava; yemeklerin besin değerlerini koruyor ve daha sağlıklı yemekler yapmanıza imkan tanıyor. Daha fazla ısı absorbe edebilen döküm tava, kalın tabanı sayesinde sıcaklığı eşit şekilde yayıyor. Bu sayede yemeklerin lezzetini maksimuma çıkarıyor. İçi ve dışı çift kat emaye kaplama olduğu için yemekler döküm demirle temas etmiyor.

Bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilen Lava Metal Kulplu Döküm Izgara Tava ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

4. Saçlarınıza parlaklık kazandıran Remington Saç Düzleştirici Shine Therapy

Moroccan argan yağı ile geliştirilen mikro bakım taneciklerine sahip Remington Shine Therapy, saçlarınıza 3 kat daha fazla parlaklık sağlıyor. Profesyonel ısıtma sistemi ile sıcaklığı sabit tutuyor. 9 farklı ısı derecesini dijital göstergesi üzerinden seçebileceğiniz düzleştirici, 15 saniye içinde kullanıma hazır hale geliyor. Hafıza fonksiyonu sayesinde pratik bir kullanım sunan ürün, 110 mm uzunluğundaki hareketli plakaları sayesinde saçları mükemmel bir şekilde düzleştiriyor. Düzleştirici, açık bir şekilde unutmanız durumunda 60 dakikanın sonunda otomatik olarak kapanıyor.

Mükemmel bir hediye seçeneği olan Remington Saç Düzleştirici için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Güçlü bir depolama sunan SanDisk Cruzer Glide

SanDisk Cruzer Glide, 32 GB depolama alanına sahip. Yüksek depolama kapasitesi sayesinde birçok dosyayı aynı anda saklayabiliyor. Geri çekilebilir mekanizması ile pratik bir kullanım sağlıyor. Ürün, USB 3.0 özelliği sayesinde dosyalarınızı hızlı bir şekilde aktarıyor. SanDisk Secure Access yazılımı ile kişisel dosyalarınızı şifrelemenize imkan tanıyor. Ayrıca 128-bit AES şifreleme yazılımı ile dosyaları güvenle koruyor. USB bellek, bilgisayardan akıllı televizyonlara kadar birçok üründe rahatlıkla kullanılabiliyor. Küçük boyutu sayesinde çanta ve cüzdanda bile kolayca taşınabiliyor.

Kapak gerektirmeyen ergonomik tasarımıyla pratik bir kullanım sunan SanDisk Cruzer Glide hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Pürüzsüz giysiler için Fakir Mercure Buharlı Ütü

Fakir Mercure Buharlı Ütü, 2200W gücü sayesinde fişi takılır takılmaz hızlı bir şekilde ısınarak kullanıma hazır hale geliyor. Ürün, ütülenecek kumaşların türünü algılıyor ve bu kumaşlar için en uygun programı otomatik olarak seçiyor. Böylece hassas kumaşların zarar görmesini engelliyor. Kireç toplama haznesi, kıyafetlerin üzerinde kireç lekelerinin oluşmasını önlüyor. Şok buhar özelliği ile en zorlu kırışıkları bile kolayca düzeltmenize imkan tanıyor. Ürün, buharsız kullanımda su damlatmıyor. Özel yapışmaz tabanı, sentetik ve yün kumaşlara yapışmıyor. Böylece giysilerinize zarar vermiyor. Ürün, belli bir süre kullanılmadığında ise otomatik olarak kapanıyor.

Şok buhar özelliği ile perdeleri asılıyken kolayca ütülmenize olanak veren Fakir Mercure Buharlı Ütü'yü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Mükemmel bir ses deneyimi için HP Bluetooth Kulaklık 500

HP Bluetooth Kulaklık 500, konforlu ve keyifli bir müzik deneyimi sunuyor. Ayarlanabilen kafa bandı sayesinde başınıza tam olarak oturuyor. Ürün, Bluetooth özelliği bulunan bütün cihazlara bağlanabiliyor. Kablosuz özelliği ile kolay bir kullanım sunan kulaklık, hafif tasarımı sayesinde rahatsızlık hissi yaratmıyor. Dijital işlemcili mikrofonu ile gürültülü ortamlarda bile kaliteli telefon görüşmelerine imkan sağlıyor. Kulaklık, USB ile kolayca şarj edilebiliyor. Tek dolum ile 8 saat boyunca kesintisiz müzik dinleme olanağı sunuyor. Yumuşak pedleri, kulaklarınızı konforlu bir dokunuşla sarıyor. Katlanabilir yapısı ile kolayca taşınıyor.

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8. Ergonomik tasarımı ile Stanley ST068012

Stanley ST068012, krom vanadyum çeliği sayesinde vidaları sıkıp açarken daha az yorulmanızı sağlıyor. Farklı tipteki başlıkları ile her türlü vidaya uyum sağlıyor. Evinizdeki birçok işlemde size yardımcı olacak ürün, minimum enerji tüketimi yapıyor. Ürünün tüm uçları, tornavida sapında saklanabiliyor. Böylece başlıkların kaybolmasının önüne geçiliyor. Ergonomik tasarımı ile fazla yer kaplamıyor ve kolayca taşınıyor. Yumuşak sap kısmı, sıkma ve açma işlemi sırasında elinizin zarar görmesini önlüyor.

Kaliteli ve konforlu Stanley ST068012'yi incelemek ve sipariş vermek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Tek üründe birçok özellik: Einhell TE-SD 3,6 Li Şarjlı Vidalama



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Kullanıcı dostu Einhell TE-SD 3,6 Li Şarjlı Vidalama, güçlü ve ergonomik bir yapıya sahip. Ürün, ele rahatça oturan tasarımı ve yumuşak tutma kısmı sayesinde konforlu bir kullanım sunuyor. Metal dış tertibatı dayanıklı olduğu için uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca yüksek torklu motoru, üst düzey bir çalışma imkanı sunuyor. Ürünün üzerindeki LED ışık, karanlık alanlarda bile konforlu bir şekilde vidalama yapmanızı sağlıyor. Şarj kaybı yaşatmayan li-iyon piller ile tek dolumda uzun süre kullanılabiliyor. 10 adet başlığı ile farklı yüzeylerde çalışma fırsatı veriyor.

Evde tadilat yapanlar için harika bir hediye seçeneği olan Einhell TE-SD 3,6 Li Şarjlı Vidalama hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

