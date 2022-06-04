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Seveni çok ama zararı büyük! Turşu gibi salamura sebzeler bağırsak kanserini tetikleyebilir! Bağırsak kanseri belirtileri

04.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağırsak kanseri, dünya çapında en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. Yeni yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, turşu gibi salamura sebzelerin aşırı tüketimi bağırsak kanseri riskini artırabilir. Bağırsak kanseri de diğer kanser türleri gibi erken teşhis edildiğinde etkili bir müdahale edilerek durdurulabilir. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişiye kolon ve rektum kanseri tanısı konuyor. Hastalık, en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinden biri.

Seveni çok ama zararı büyük! Turşu gibi salamura sebzeler bağırsak kanserini tetikleyebilir! Bağırsak kanseri belirtileri

Kolon ve rektum kanseri olarak da bilinen bağırsak kanseri dünya çapında prostat, akciğer ve meme kanseri gibi en sık görülen kanser türlerinden biridir. Her yıl yaklaşık bir milyon kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor. Bağırsak kanseriyle ilgili rakamlar üzücü boyutlarda. Bağırsak kanseri hastalarının yüzde 50'den fazlası teşhisten sonra 10 yıl veya daha fazla hayatta kalmaktadır. Bu arada, tüm bağırsak kanseri vakalarının yarısından fazlası önlenebilir.

BAĞIRSAK KANSERİ NASIL ÖNLENİR?

Gelişen her türlü kanseri önlemenin en iyi yollarından biri, iyi yaşam tarzı alışkanlıklarıdır. Buna sigarayı bırakmak, alkol tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek dahildir.

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Europe PMC dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, salamura sebze tüketmenin bir kişinin bağırsak kanseri geliştirme riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

Sichuan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada şu sonuca varıldı: “Aşırı salamura sebze tüketimi bağırsak kanseri için bir risk faktörü olabilir.”

BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dikkat edilmesi gereken bağırsak kanseri belirtileri şunlardır:

  • Bağırsak hareketlerinde kalıcı ve açıklanamayan bir değişiklik
  • Kanama
  • Dışkıda kan
  • Ağrılı dışkılama
  • Belirgin bir neden olmaksızın aşırı yorgunluk
  • Karında ağrı veya yumru

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Bu semptomlardan biri ya da birkaçını yaşıyorsanız kesin olarak kanser olduğunuz anlamına gelmez. Diğer tıbbi hastalıklar da benzer semptomlara neden olabilir. En doğru sonuç için en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.


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