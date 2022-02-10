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Seveni de çok sevmeyeni de! Nam-ı diğer yeşil altın bamyanın çok az bilinen 5 faydası

10.02.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bamya, seveni kadar sevmeyeninin de olduğu faydaları saymakla bitmez sebzelerden biridir. Bamyalar yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başladı. Düzgün pişirilmeyince yapış yapış tadıyla bilinen bamyanın faydalarını öğrenenler sürekli yemeye başlayacak.

Seveni de çok sevmeyeni de! Nam-ı diğer yeşil altın bamyanın çok az bilinen 5 faydası

"Yeşil altın" olarak bilinen bamya, kilosu 30 liradan tezgahlarda yerini aldı. Genellikle pek sevilmeyen bir sebze olan bamyanın faydasını duyanlar, bir kez daha düşünüyor.

İçindeki ufacık çekirdekleri ve tüylü yapısıyla oldukça narin bir sebze olan bamya yakın zamanda pazarlarımızda yerini almaya başladı.

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Yeşil altın olarak da bilinen bamya, toplumumuzda pek sevilmese de faydaları ile oldukça şaşırtıcı bir sebze. İşte bu sene "Yine mi bamya" dememeniz için geçerli 5 sebep...

BAMYA BESİN DEĞERLERİ

Bamya etkileyici bir besin profiline sahiptir. 100 gram bamya aşağıdaki besin değerlerini içerir.

  • Kalori: 33
  • Karbonhidrat: 7 gram
  • Protein: 2 gram
  • Yağ: 0 gram
  • Lif: 3 gram
  • Magnezyum: Günlük İhtiyacın %14'ü
  • Folat: Günlük İhtiyacın %15'i
  • A Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü
  • C Vitamini: Günlük İhtiyacın %26'sı
  • K Vitamini: Günlük İhtiyacın %26'sı
  • B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü

MİDE DOSTU

Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar. İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.

ÖDEM GİDERİCİ

Aynı zamanda güçlü bir antioksidan özelliği bulunan bamya hem bu özelliği hem de A ve C vitamini açısından zengin olması sayesinde vücutta biriken toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

KAN ŞEKERİ DÜZENLEYİCİ

Bamya ayrıca vücudun kasları tarafından şeker emilimini artırabilen bir madde olan myricetin içerir. Bu etkili bir şekilde gerçekleştiğinde, kandaki şeker seviyelerinde düşüş gerçekleşir.

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KOLESTROL DÜŞMANI

Pektin, bamyadaki önemli liflerden biridir. Bağırsaklardaki safra üretimini değiştirerek kan kolesterol seviyesini düşürür.

GÖZE FAYDALI

Bamya, özellikle A vitamini ve beta karoten bakımından zengindir. Bu ikisi mükemmel görüşü destekleyen iki besin maddesidir.


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