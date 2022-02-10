Seveni de çok sevmeyeni de! Nam-ı diğer yeşil altın bamyanın çok az bilinen 5 faydası

"Yeşil altın" olarak bilinen bamya, kilosu 30 liradan tezgahlarda yerini aldı. Genellikle pek sevilmeyen bir sebze olan bamyanın faydasını duyanlar, bir kez daha düşünüyor.
İçindeki ufacık çekirdekleri ve tüylü yapısıyla oldukça narin bir sebze olan bamya yakın zamanda pazarlarımızda yerini almaya başladı.
Yeşil altın olarak da bilinen bamya, toplumumuzda pek sevilmese de faydaları ile oldukça şaşırtıcı bir sebze. İşte bu sene "Yine mi bamya" dememeniz için geçerli 5 sebep...
Bamya etkileyici bir besin profiline sahiptir. 100 gram bamya aşağıdaki besin değerlerini içerir.
Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar. İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.
Aynı zamanda güçlü bir antioksidan özelliği bulunan bamya hem bu özelliği hem de A ve C vitamini açısından zengin olması sayesinde vücutta biriken toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.
Bamya ayrıca vücudun kasları tarafından şeker emilimini artırabilen bir madde olan myricetin içerir. Bu etkili bir şekilde gerçekleştiğinde, kandaki şeker seviyelerinde düşüş gerçekleşir.
Pektin, bamyadaki önemli liflerden biridir. Bağırsaklardaki safra üretimini değiştirerek kan kolesterol seviyesini düşürür.
Bamya, özellikle A vitamini ve beta karoten bakımından zengindir. Bu ikisi mükemmel görüşü destekleyen iki besin maddesidir.
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