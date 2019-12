Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Akgün, bir iş başvurusuyla başladığı mesleğini, 5 yıldır severek yaptığını kaydetti.

"HER GÜN DUA ALIYORUZ"



Gasilhanede günlerinin oldukça iyi geçtiğini dile getiren Akgün, "Cenaze işi gerçekten yapılması gerekiyor. Çünkü sevabı boldur. Akşama kadar buradaki arkadaşlarımızla beraber yıkama işlemini yapıyoruz, kefen kesiyoruz. Bayanlar olarak ayrı bir odamız var. Gasilhanede elbette çok üzülüyoruz ama kapıdan çıkınca her şey bitiyor. Ayrı bir dünya açılıyor. Yaptığımız işin hem sevabı var, hem de meslek olarak yapıyoruz. Her gün dua alıyoruz" dedi.

"KORKMUYORUZ VE RÜYAMIZA DA GİRMİYOR"



Vatandaşların gassal kelimesinin açılımını bilmediğini söyleyen Akgün, genellikle yaptıkları işin ’ölü yıkayıcı’ olarak bilindiğini işaret etti.

Çevredeki vatandaşlara mesleğini söyleyince, ’Korkmuyor musun? Rüyalarına girmiyor mu?’ gibi sorularıyla karşılaştığını dile getiren Akgün, "Korkmuyoruz, bu kapıdan çıktıktan sonra her şey bitiyor. Yaşadığımızı eve taşımıyoruz. Çocuklarım da yaptığım işi biliyor. Çocuklarım arkadaşlarına, annem gassal dediklerinde arkadaşları, ‘Gassal nedir?’ diye soru soruyormuş. Kızım da ölü yıkadığımı söyleyince arkadaşları tepki gösteriyormuş. Geçtiğimiz günlerde bir misafirliğe gitmiştik. Orada bir akrabam, bir başka kadına benim cenaze yıkadığımı söyledi. Kadın da hamileymiş, akrabam benim gassal olduğumu söyleyince kadın irkildi korktu ben de ona ‘korkmana gerek yok. Sadece cenaze yıkıyoruz, yapılan bir işi yapıyoruz’ dedim. İllaki bir tepki oluyor ama korkmuyoruz ve rüyamıza da girmiyor."diye konuştu.