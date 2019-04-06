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Sevgi evinde yetişen genç kızı, manevi babası Vali Bilgin'den istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde çocukluğu sevgi evlerinde geçen genç kıza, aile kurma hayaline giden yolda Vali Osman Bilgin ve eşi destek oldu - Genç çift için düzenlenen söz merasiminde, İl Müftüsü, damat tarafı adına genç kızı Vali Bilgin'den istedi - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Yüce Allah genç çiftlerimize ömür boyu sağlık ve mutluluklar nasip eylesin inşallah. Bizler her daim yanlarındayız"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde çocukluğu sevgi evlerinde geçen genç kıza, aile kurma hayaline giden yolda, Vali Osman Bilgin ve eşi destek oldu.

7 yaşında annesinin vefat etmesi üzerine devlet koruması altına alınan ve 11 yıl sevgi evinde kalan Yeter Çelik (20), bir süre önce tanıştığı, 13 yaşında babasını kaybeden Nasuf Atak (35) ile birlikteliklerini resmiyete dönüştürmeye karar verdi.

Aile Danışma Merkezinde düzenlenen kız isteme ve söz merasiminde, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, damat tarafı adına genç kızı, Vali Bilgin'den istedi.

Kız isteme merasiminin ardından Yeter Çelik, misafirlere ve damada kahve ikram etti. Damadın kendisine ikram edilen "tuzlu kahve"yi içerken yüzünü ekşitmesi misafirlerin gülümsemesine neden oldu.

Ardından Vali Bilgin ile eşi İlknur Bilgin, çiftin söz yüzüklerini takarak kurdeleyi kesti. Üzerinde çiftin isimlerinin yazılı olduğu pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

- "Aile toplumun temel taşıdır"

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Devlet olarak herkese sahip çıktıklarını belirten Bilgin, Türkiye'nin sosyal politikalar alanında dünyada birinci ülke olduğunu ifade etti.

Genç çifte anne ve babalık yapmaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, "Şimdi kızımız bizim için çok değerli. Okul bitene kadar devletimiz her daim yanında kalmış. En önemli olan aile birliğini daim ederek ömür boyu bir yastıkta kocasın. Yüce Allah genç çiftlerimize ömür boyu sağlık ve mutluluk nasip eylesin. Bizler her daim yanlarındayız. Kızımızın burada yetişmesinde emeği geçen kurum yöneticilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Devletimiz en mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmadı"

Yeter Çelik ise 7 yaşında annesinin vefatı üzerine devlet korumasına alındığını anımsattı.

Hayatının en heyecanlı anını yaşadığını dile getiren Çelik, "Devletimiz en mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmadı. Annem ve babam olmadığı için valimizi davet ettik. Allah ondan da bütün devletimizden de razı olsun. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Damat Nasuf Atak da merasimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, mutlu birlikteliğe ilk adımı attıklarını belirtti.

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