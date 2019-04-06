Sevgi evinde yetişen genç kızı, manevi babası Vali Bilgin'den istediler

Kız isteme merasiminin ardından Yeter Çelik, misafirlere ve damada kahve ikram etti. Damadın kendisine ikram edilen "tuzlu kahve"yi içerken yüzünü ekşitmesi misafirlerin gülümsemesine neden oldu.

7 yaşında annesinin vefat etmesi üzerine devlet koruması altına alınan ve 11 yıl sevgi evinde kalan Yeter Çelik (20), bir süre önce tanıştığı, 13 yaşında babasını kaybeden Nasuf Atak (35) ile birlikteliklerini resmiyete dönüştürmeye karar verdi.

Devlet olarak herkese sahip çıktıklarını belirten Bilgin, Türkiye'nin sosyal politikalar alanında dünyada birinci ülke olduğunu ifade etti.

Genç çifte anne ve babalık yapmaya çalıştıklarını anlatan Bilgin, "Şimdi kızımız bizim için çok değerli. Okul bitene kadar devletimiz her daim yanında kalmış. En önemli olan aile birliğini daim ederek ömür boyu bir yastıkta kocasın. Yüce Allah genç çiftlerimize ömür boyu sağlık ve mutluluk nasip eylesin. Bizler her daim yanlarındayız. Kızımızın burada yetişmesinde emeği geçen kurum yöneticilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Devletimiz en mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmadı"

Yeter Çelik ise 7 yaşında annesinin vefatı üzerine devlet korumasına alındığını anımsattı.

Hayatının en heyecanlı anını yaşadığını dile getiren Çelik, "Devletimiz en mutlu günümüzde de bizi yalnız bırakmadı. Annem ve babam olmadığı için valimizi davet ettik. Allah ondan da bütün devletimizden de razı olsun. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Damat Nasuf Atak da merasimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, mutlu birlikteliğe ilk adımı attıklarını belirtti.

