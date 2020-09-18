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Sevgili vahşetinde tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Cezaevinde tanıştığı sevgilisini metruk bir eve götürerek 7 saat boyunca işkence yaptığı ve tecavüz ettiği gibi iddialarla aranan M.A.K., yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine girdi.İstanbul’da yaşayan ve cezaevinde tanıştığı sevgilisi M.A.K.’nın daveti üzerine Gaziantep’e gelen Dilber Argın, ailesi tarafından terk edilen M.A.K.’nın kendisini metruk bir eve götürerek yaklaşık 7 saat boyunca işkence ettiğini ileri sürmüştü.

Cezaevinde tanıştığı sevgilisini metruk bir eve götürerek 7 saat boyunca işkence yaptığı ve tecavüz ettiği gibi iddialarla aranan M.A.K., yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine girdi.
İstanbul’da yaşayan ve cezaevinde tanıştığı sevgilisi M.A.K.’nın daveti üzerine Gaziantep’e gelen Dilber Argın, ailesi tarafından terk edilen M.A.K.’nın kendisini metruk bir eve götürerek yaklaşık 7 saat boyunca işkence ettiğini ileri sürmüştü. Kafasında, göğsünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde, çatlak, morarma ve kesikler bulunan Dilber Argın’ın şikayeti üzerine aranmaya başlanan M.A.K., polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü olduğu ve pandemi sürecinde izinli olarak dışarı çıktığı öğrenilen M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Vahşet anları
2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine giren Dilber Argın (37), yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen ve kendi gibi hükümlü olan M.A.K. ile tanıştı. Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıkmış, Gaziantep’e gelerek M.A.K. ile birlikte yaşamaya başlamıştı. M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın’ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürmüştü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.’yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K. ile tekrar gittiği metruk binada öldüresiye darp edilip, işkenceye maruz bırakılmıştı.
Vahşet anlarını anlatan Dilber Argın, "Ben kendisini çok seviyordum. Daha önce de geldim küçük bir sıkıntı yaşadık. Tekrar İstanbul’a ailemin yanına geri döndüm. Ama gözlerim ondan başka bir şey görmüyordu. Dayanamadım, Gaziantep’e geri geldim. Bir gün öncesinde kendisi intihar etmek istedi, ben kurtardım. Kurtarmama kızdı herhalde, önce beni öldürmeyi sonra da kendisini öldürmeyi düşündü herhalde. Önce beni kendilerine ait metruk bir binaya götürdü. Buranın bahçesinde bir süre konuştuk. Sonra ise bana hayali bir şeyler anlatmaya başladı. Burada Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü, beni de öldüreceğini söyledi. Kurtuluşumun olmayacağını söyledi. Ben kendisine yalvardım yakardım. Şişe ile kafama vurmaya çalıştı, direndim ama 4 şişe kırdı. Boğazıma bıçak dayadı, rahat durmamamı istedi. tekmeyle göğsüme vurdu, yumrukla darp etti, saçımdan tutup, kafamı duvarlara vurdurdu. Yüzümde 2 şişe kırdı, bayılınca bir süre sonra tekrar kendime geldim, tecavüz ediyordu. Tekrar bayıldım, bayılınca şişe parçasıyla yüzüme çizikler atmış. Tekrar kendime geldiğimde zindan gibiydi, her yer karanlıktı. Evden sürünerek emekleyerek çıktım. Yardım istedim" diye konuşmuştu.

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