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Sevgililer Günü mesajları ve sözleri 2023: Eşe, sevgiliye en güzel, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı

13.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü mesajları ve sözleri için araştırmalar başladı. Sevgililer Günü her sene 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. Deprem sonrası tüm Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken buruk geçecek olan anlamlı gün 2023 yılında salı gününe denk geliyor. İşte eşinize, sevgilinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, yeni 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı için seçenekler

Sevgililer Günü mesajları ve sözleri 2023: Eşe, sevgiliye en güzel, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı

Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. 14 Şubat her yıl Sevgililer Günü olarak kutlanıyor. Vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun hediyeler alıyor, sosyal medya hesapları üzerinden mesajlar yayınlıyorlar. En güzel, anlamlı, yeni Sevgililer Günü mesajlarını ve sözlerini sizler için derledik.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!

sevgililer-günü-mesajı

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

sevgililer-günü

Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum.

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