Sevgililer Günü’nde altının pahalılığı gümüşe yöneltti

Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla hediyelik ürünlere yönelik kuyumcularda hareketlenme yaşanırken, altın fiyatları sebebiyle çiftler gümüş ürünlere de rağbet göstermeye başladı.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala piyasada hareketlilik yaşanırken, kuyumcular da çiftlerin uğrak yeri oluyor. Sevgilisine hediye olarak takı almak isteyenlerin yanı sıra, evlenme teklifini de Sevgililer Günü’nde yapmak isteyenler özellikle alyans seçiyor. Altın fiyatlarından dolayı bazı çiftler ise gümüş alyanslara yöneliyor. Altın fiyatları nedeniyle işlerinde bir süredir durgunluk yaşadıklarını belirten kuyumcu esnafı ise Sevgililer Günü dolayısıyla hareketliliğin bir nebze arttığını ifade etti.

Altın yerine gümüşe yöneldiler

İzmir Kemeraltı Çarşısı kuyumcu esnaflarından Murat Tatlıkan, hareketliliğin yavaş yavaş başladığını belirterek, "Alışveriş bugünlerde sakin ama umudumuz var. Sevgililer Günü yakın olduğu için insanlar da fiyat araştırmasına çıkıyorlar. Altın fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklı durgunluk Sevgililer Günü’nde herhalde biraz kırılacak. Evlilik tekliflerini Sevgililer Günü’nde yapacak olanlar var. Çünkü fiyat araştırmaya gelen çok çift var. Çiftler arasında kadınlardan erkeklere ’Gümüş takmak istiyor musun, seninkini gümüş alalım mı’ diye tekliflerde oluyor. Erkek de ne yapsın, ‘Benim ki gümüş olsun’ diyor. Özelikle piyasada gümüşlerde satış çok arttı. Bu fiyatlardan dolayı gümüş alyans satışı imalatı artmış durumda, hanlarda bile gümüş atölyelerine baktığınızda onlar bile arttı” dedi.