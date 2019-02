Sevgililer Günü’nde altının pahalılığı gümüşe yöneltti

“Sevgisini daha iyi ispatlamak için almak zorunda kalıyorlar”

Bir başka kuyumcu esnafı Alper Aydıncı ise her bütçeye uygun imalat yapıp sattıklarını dile getirerek, “Sevgililer Günü için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah müşterilerimiz bekliyoruz. Henüz sakin ama 4-5 gün kala hareket olur. Doğal olarak insanlar mecbur alacak. Evli insanlar boş gitmemek için, kimileri de sevgisini daha iyi ispatlamak için almak zorunda kalıyor. Bu hepimiz için aynı. Evlilik yıl dönümleri, doğum günler ister istemez çok şükür hareketlilik oluyor. Sezon biraz kötü geçit piyasanın ekonomik sıkıntısı bizi biraz etkiledi. İnşallah seçimlerden sonra piyasanın açılacağına, refah seviyesine ulaşılacağına inanıyoruz. Her sene her bütçeye uygun yeni modeller üretiyoruz. Yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.

Evlilik teklifi için alyans seçiyorlar

Sevgililer Günü için alışverişe çıkan Ali Candan da piyasa araştırması yaptığını belirterek, "Sevgilime yüzük almaya geldim. Kemeraltı’ndaki kuyumcuları dolaşıyorum. Bakıyorum, hediye için çok çeşit var. Sevgililer Günü’nde sevgilime evlenme teklifi yapacağım" şeklinde konuştu.

İki yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi yapmak için alyans bakan Ahmet Hepdemir de özellikle unutulmayacak bir gün olması ve sevgilisine en anlamlı hediyeyi vermek için Sevgililer Günü’nü seçtiğini ifade etti.