Sevgililerin 'şantaj' davası ağır cezaya taşındı

Antalya’da 2018 yılının Eylül ayında yaşanan olaylar zinciri, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede şöyle anlatıldı:

“Duygusal birliktelik yaşayan S.K. ve E.K., bir iş yerini 15 gün ortak işletti. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. E.K., evrak üzerinde S.K.'ya ait olan iş yerine, iddiaya göre beraberindeki 4 kişiyle gelerek, eşyaları aldı. S.K. de polise şikayetçi oldu. E.K. ise iş yerindeki güvenlik kamerasında kayıtlı olan, cinsel birlikteliklerinin yer aldığı görüntüleri alıp, S.K.'ya 'İş yerinde seninle birlikte olduğumuz anı gösteren görüntüler elimde. Şikayetini geri almazsan bu görüntüleri internet ortamında yayarım. Ayrıca, ağabeyine ve oğluna da gösteririm' tehdidinde bulundu. Bunun üzerine şikayetini geri çekmek zorunda kalan kadın, 3 senet ve protokol imzaladı. Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu”.

E.K. hakkında, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan açılan dava, Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık E.K. ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "S.K. benimle 15 günlük ticari ilişki içerisine girdi. Sonrasında kendisi ile anlaşamadık. Bunun üzerine iş yerine yaptığım giderler karşılığında iki adet 50 binlik, 1 adet 14 binlik toplam 114 bin lira tutarında 3 senet verdi. Senetler, vadesi geldiğinde ödenmediği için icraya koydum. Senetleri istedi ve beni şikayet edeceğini söyledi. Asıl mağdur benim" dedi.