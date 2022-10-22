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Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı katletmişti! Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş karar

22.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da öğretmen sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı döven ve 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayet dosyasıyla ilgili nihai kararını verdi. Yargıtay, sanık boksör Kemaloğlu'na, 'kasten öldürme' suçundan verilen 'müebbet' hapis cezasını onadı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı katletmişti! Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş karar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 2020'de boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında tartışma yaşanırken, Kemaloğlu Şenpınar'ı dövdü. Daha sonra mutfağa giderek eline ekmek bıçağı alan Kemaloğlu, genç kızı 37 defa bıçakladı. Olayın ardından kendisini de bıçaklayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise, tedavisinin ardından tutuklandı.

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MAHKEME SÜRECİ

Yaşanan olayla ilgili olarak Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Zeynep Şenpınar'ın katili Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Bunun üzerine, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulunuldu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu.

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YARGITAY CEZAYI ONADI

Sabah'ın haberine göre, İstinaf'ın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, sanığın cezai ehliyetine ilişkin alınan raporun yetersiz ve usulüne uygun olmadığına ve sanık hakkında söz konusu eylemin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm kurulması gerektiğine yönelik itirazları reddetti. Daire heyeti, Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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"AHMET İLE NET BİR ŞEKİLDE BİTTİ"

2020'de yaşanan olay sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" ifadelerini kullanarak mesaj attığı ortaya çıkmıştı.

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"İKİ CANA KIYDINIZ GÖZÜNÜZ AYDIN"

Ayrıca, cinayetin hemen ardından cani Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise kendisine ait sosyal medya hesabından, "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" ifadeleriyle bir paylaşım yaptığı tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla boksör

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