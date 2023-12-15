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  4. Sevgilisine bikinili pozunu sildirmişti! Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu mesaj

Sevgilisine bikinili pozunu sildirmişti! Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu mesaj

15.12.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile birlikte olan Burak Dakak sevgilisi bikinili poz verince "Silsene" demişti. O yorumla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Leyla Tanlar'ın doğum gününü kutladı.

‘Güzel Günler’ dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşk yaşamaya başlamıştı. Leyla Tanlar, bu süreçte Instagram sayfasından bikinili bir pozunu yayınlamış ve sevgilisinden "Çok güzelsin aşkım... Silsene" yorumu gelmişti.

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Bu olaydan kısa süre sonra nişanlanan çiftten aşk dolu paylaşım geldi. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Leyla Tanlar, birkaç gün önce 26 yaşına bastı. Burak Dakak da müstakbel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Tanlar ile çekilen pozlarını yayınlayan Dakak, gönderisine; "En büyük iyiki’m, iyi ki doğdun sevgilim" mesajını yazdı.

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Burak Dakak sosyal medya Oyuncu sevgilisi
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