Sevgilisine dehşeti yaşattı 'kadına şiddete ben de karşıyım' dedi

Ankara'da yaşayan Celal T., 25 Ağustos 2019 günü, Mersin'deki sevgilisi E.P.'nin evinde geldi. E.P.'nin işe gitmesi ile yalnız kaldığı evde genç kadının bilgisayarı ile flaş belleğini inceledi.

Gördüğü fotoğraflara sinirlenen Celal T., öğleden sonra eve gelen E.P. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında evden çıkmak isteyen E.P.'yi alıkoydu. Kadının cep telefonu ile özel fotoğraflarının olduğu flaş belleği ve evin anahtarını alan Celal T., E.P.'yi dövdü. Daha sonra evden çıktı. E.P.'ye fotoğrafları yayacağını söyleyerek, şantaj yapan Celal T., 2 gün sonra geri gelip, eşyalarını aldı. E.P.'nin şikayetçi olması üzerine hakkında Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Celal T., 4'üncü duruşmada "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ben ona acıdığım için birlikte oldum. Geçmişte babasından şiddet görmüş, destek olmak amacıyla onunla birlikteydim. Lisanslı boksörüm, birisine şiddet uygulamak istesem ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Bu bile olayın asılsız olduğunu gösteriyor. Kadına şiddete ben de karşıyım. Evlilik arifesindeyim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.