Sevgilisini ayrıldığı için 9. kattaki balkondan sarkıtan zanlı tutuklandı

Adana’da sevgilisini 9. kattaki evinin balkonundan sarkıtan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 9’uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine kata baktıklarında bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polise ihbarda bulundu.

Adrese gelen polis ekipleri, 9’uncu kattaki dairenin ziline bastı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Evdeki Z.Z.Y. (29) adlı şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken S.T. (25) isimli kadın kurtarıldı. Genç kadının ifadesinde bir süre önce zanlıdan ayrıldığını ancak şahsın ayrılmak istemediğini, bu nedenle eve gelip kendisini darp edip balkondan sarkıttığını öne sürdüğü öğrenildi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı Z.Z.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

