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Sevgilisini bıçakladı, savunması pes dedirtti: Önce o kendini bıçakladı, sonra ben

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Bursa'da, evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hülya Nurkaya'yı (51) 3 yerinden bıçakla yaralayıp, ardından kendisini de bıçaklayarak intihara kalkışan tutuklu sanık Zahit Yıldırım'ın (45), 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı. Yıldırım savunmasında, Nurkaya'nın kendi kendisini bıçakladığını öne sürdü.

Sevgilisini bıçakladı, savunması pes dedirtti: Önce o kendini bıçakladı, sonra ben

Olay, geçen yıl temmuz ayında, merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki Hülya Nurkaya'ya ait tuhafiye dükkanında meydana geldi. Hülya Nurkaya bir süre önce sevgilisi Zahit Yıldırım'ın evli olduğunu öğrendi ve kendisinden ayrılmak istedi. Olay günü Nurkaya'nın dükkanına gelen Zahit Yıldırım, ayrılmak istemediğini söyledi. Nurkaya, isteğini geri çevirince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Zahit Yıldırım, bıçakla Hülya Nurkaya'yı vücudunun üç yerinden yaraladı. Nurkaya kanlar içinde yığılırken, Yıldırım kendini de bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Hülya Nurkaya ve Zahit Yıldırım, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Yıldırım'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Zahit Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'BIÇAĞI ÖNCE O KENDİNE SAPLADI, SONRA ÖFKEYLE ALIP BEN DE SAPLADIM'

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Zahit Yıldırım'ın yargılanmasına bugün, başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Zahit Yıldırım, sanık avukatları İsmail Duralar ve Eser Kumtaş ile yakınları katıldı. Müşteki Hülya Nurkaya ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanık Zahit Yıldırım, mahkemeye yaptığı savunmasında, evli olduğu sırada Hülya Nurkaya ile birliktelik yaşadıklarını, ancak vicdan azabı çektiği için ilişkisini bitirmeye çalıştığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Hülya, benim evli oluşumu kabullenemedi. Benden ayrılmak istedi. Olay günü bir çay ocağında çay içerken Hülya'yı sokaktan geçerken gördüm. Arkasından yürüdüm ve iş yerine girdim. Dönünce beni gördü, tekrar arkasını döndü. 'Ne yapmaya çalışıyorsun? Artık dayanacak gücüm kalmadı' dedim. Sonra bana dönüp, 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' diyerek, bıçağı kendi karnına sapladı. Sonra bıçağı elinden alarak bir anlık öfkeyle ona doğru salladım. Daha sonra kendimi öldürmek için birkaç defa karnıma bıçağı sapladım."

HÜLYA NURKAYA, MAHKEMEYE ZORLA GETİRİLECEK

Duruşmada tanıkların dinlenmesinden sonra, mütaalasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Zahit Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, müşteki Hülya Nurkaya'nın dinlenilmesi için hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme emri çıkarılmasına ve Zahit Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Bursa Hülya Nurkaya Zahit Yıldırım

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