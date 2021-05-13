Sevgilisini darp edip zorla kaçırmak isterken yakalandı, CD ve arabasının derdine düştü

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin K. (29) tartıştığı ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği Rabia Y.’yi (26) zorla aracına bindirerek kaçırmak istedi.

KADININ ÇIĞLIK SESLERİ SONRASINDA EKİPLERE HABER VERİLDİ

Araca binmek istemeyen kadın çığlık atarak çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çığlıkları duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YANINDAKİ POLİSE DİĞER POLİSLERİ ŞİKAYET ETTİ

İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine yakın olan tüm ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden trafik ve asayiş ekipleri şahsı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Sebahattin K. isimli şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri şahsın direnmesi üzerine zorluk çekerken, polis aracına bindirilmek istenen şahıs kendisini tutan polis memuruna “Arabayı kırar bak, kardı arabamı” diye diğer polis memurlarını şikayet etti.

"SİZE CD SUNACAĞIM BU GECE"

“Arabanın arkasından CD’mi alacağım. Size CD sunacağım bu gece” diyerek aracına doğru zorla gitmeye çalışan şahıs bir an polis memurunun elinden kurtulup görevli polis memurlarına küfrederek yola fırladı. Bu esnada yoldan geçen bir kamyonet şahsı fark edip ani firenle son anda olası bir kazaya engel olurken, aracına binmek isteyen şahıs, polis memurlarına, “Çekil lan, arabayı kırıyor lan. Kırdın mı arabayı?” diye bağırarak tepki gösterdi.