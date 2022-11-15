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Sevgilisinin ağabeyi 'Bizim evde yer yok' dedi, genç kızın verdiği cevap şoke etti! Müge Anlı'nın programında ağzı açık bırakan anlar

15.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızları Şahinde Karakılıç'ın kayıp olması üzerine Müge Anlı'nın programına başvuran baba, kızının Burhan adlı sevgilisiyle kaçtığını öğrendi. 'Önce evlilik sonra okul' diyen genç kız, verdiği cevaplarla şoke etti. Üniversite öğrencisi Şahinde, ''Kalbim dolu aklım yerinde. Sevgilimin evinde kalmaya devam edeceğim'' dedi. Genç kızın bu konuşması üzerine Burhan'ın ağabeyi, ''Bizim eve biz zor sığıyoruz. Sana yer yok'' dedi. Genç kız ise, ''Bu zamana kadar sığmıştık. Sıkıntı yok'' cevabını verdi.

Sevgilisinin ağabeyi 'Bizim evde yer yok' dedi, genç kızın verdiği cevap şoke etti! Müge Anlı'nın programında ağzı açık bırakan anlar

8 Kasım Salı günü Yalova Çınarcık Esenköy Beldesi'nden 'okula gidiyorum' diye çıkan Şahinde Karakılıç'tan haber alamayan aile, soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Kendilerine gelen telefonla kızlarının kaçırıldığını öğrenen baba, bugün yayınlanan programda kızıyla ve sevgilisi Burhan ile yüz yüze geldi.

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''EVE SIĞMIŞTIK ASLINDA''

Stüdyoya gelen üniversiteli Şahinde, ''Babamın baskılarına dayanamadım sevgilimle kaçtım ''Benim için önce evlilik sonra okul. Çok dersim var 6 günlük aşkıma güvenim sonsuz. Bir evin tek kızıyım evleneceğim. Kalbim dolu aklım yerinde'' derken, genç kızın sevgilisinin ağabeyi, ''Bu kızı istemiyoruz bizim eve bir sığamıyoruz. Ona yer yok'' ifadelerini kullandı. Şahinde bunun üzerine ise, ''Sığmıştık aslında beni sığdırdılar. Sıkıntı yok' diyerek şaşkına çevirdi.

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''SEN SEHPA BİLE SİLEMEZSİN''

Karısının ağır kanser hastası olduğunu söyleyen baba, kızının eve dönmesini beklerken, genç kızın sevgilisi Burhan, ''Onunla sokakta yaşamaya razıyım'' ifadelerini kullandı. Gözü yaşlı baba, ''Senin psikolojin bozuk kızım. Yumurta bile kıramazsın, odanı bile ben topluyorum. Sen sehpa bile silemezsin'' dedi.

''KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ''

Ailesinin evine dönmeyen, sokakta bile kalmaya razı olan Şahinde'nin bu tutumu karşısında şaşkına dönen Müge Anlı, ''Kendi düşen ağlamaz. Burnunuzun sürtmesi lazım demek ki. Üzüleceğiniz günler varmış'' dedi.

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Müge Anlı

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