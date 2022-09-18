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Sevgilisinin balkonuna atlamak isterken, canından oldu! Antalya'da korkunç olay

18.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Antalya'da meydana geldi. Finike ilçesinde sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en süt kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışan Alaattin Ergüç, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ergüç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sevgilisinin balkonuna atlamak isterken, canından oldu! Antalya'da korkunç olay

Antalya'daki dehşete düşüren olay saat 07.00 sıralarında Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bir sitede, 5 katlı bir binada meydana geldi. 42 yaşındaki Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi.

SEVGİLİSİNİN BALKONUNA ATLARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü. Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı.

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Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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