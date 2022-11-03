Sevgilisi evinde ölü bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: 'Kıskançlık krizine girip...'

Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamadıkları 3 çocuk annesi Aynur Çiçek’in (35) yakınları, Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çiçek’in yakınları kadının bulunması için çalışma başlattı. Aynur Çiçek’in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Ç. ile Emek Mahallesi’ndeki bir evden ayrıldığının belirlenmesinin ardından arama çalışmaları Şenol Ç. üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek’in yakınlarıyla telefonda görüşen Şenol Ç., değişik bahanelerle onları yanıltmaya çalışırken, bugün sabah saatlerinde Şenol Ç.’nin Emek Mahallesi’ndeki evine gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde yatarken buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde genç kadının birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olayı haber alan çocukları, kardeşleri ve diğer yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, Aynur Çiçek’in cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Aynur Çiçek’in cenazesi, yakınları tarafından alınıp Manavgat Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KISKANÇLIK İDDİASI

Olayın ardından ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı Şenol Ç.’nin Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edilen Şenol Ç.’nin ilk ifadesinde kıskançlık krizine girip Aynur Çiçek’i boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan Şenol Ç ile Aynur Çiçek’in 4 yıl önce Manavgat’a gelip birlikte yaşamaya başladıkları ve aralarında sık sık tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Aynur Çiçek’in, Şenol Ç. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı da ortaya çıktı.

İHA