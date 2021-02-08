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Sevgilisinin evine sakladığı silahlar polis baskınıyla bulundu

08.02.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Sevgilisinin evine sakladığı silahlar polis baskınıyla bulundu

Antalya’da silah ticareti yapan bir kişinin sevgilisinin evinde sakladığı silahlar, polisin düzenlediği baskınla ele geçirildi.Manavgat ilçesinde silah ticareti yapan İ.E.’nin silahları sevgilisi C.Ç.’nin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ikametinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri evde arama yaptı.

Antalya’da silah ticareti yapan bir kişinin sevgilisinin evinde sakladığı silahlar, polisin düzenlediği baskınla ele geçirildi.
Manavgat ilçesinde silah ticareti yapan İ.E.’nin silahları sevgilisi C.Ç.’nin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ikametinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri evde arama yaptı. Aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 15 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. İ.E.’nin Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı silah ve silaha takılı şarjör bulundu. Gözaltına alınan C.Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.E. ise sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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