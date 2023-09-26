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Sevgilisiyle birlikte iş arkadaşını katletmişti! İfadeleri ortaya çıktı: 'Boynumdan öpmeye çalışınca...'

26.09.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Mustafa Kurt (43), iş arkadaşı Sevilay Kıral (38) ve onun sevgilisi Güray Çakmak (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, birbirini suçladı. Kıral'ın, Çakmak'a, Kurt'u kastederek 'Şimdi, işi bitecek' şeklinde 2 mesaj attığı belirlendi. Daha önce cinayeti kendisinin işlediğini belirten Kıral, bu kez Kurt'un kendisini boynundan öpmeye çalıştığı için Çakmak'ın sinirlenerek Kurt'a bıçakla saldırdığını söyledi. İşte detaylar...

Sevgilisiyle birlikte iş arkadaşını katletmişti! İfadeleri ortaya çıktı: 'Boynumdan öpmeye çalışınca...'

Kan donduran olay, 23 Şubat'ta Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Sevilay Kıral'ın yanına gitti. Burada Kurt ile Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarı kaçan Kurt, yere yığıldı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Polisin gözaltına aldığı Sevilay Kıral ve sevgilisi Çakmak tutuklandı.

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'ŞİMDİ İŞİ BİTECEK'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede Kıral ile Kurt'un uzun yıllardır tanıştığı, aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu, Çakmak'ın ise Kurt'u tanımadığı belirtildi. Cep telefonlarında yapılan incelemede, Sevilay Kıral'ın, Çakmak'a, Mustafa Kurt'u kastedip, 'Şimdi, işi bitecek' şeklinde 2 mesaj attığı iddianamede yer aldı. Öte yandan Kurt'a ait telefon ve olayda kullanılan bıçağın sobada yakıldığı ifade edildi.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Polisteki sorgusunda suçu üstlenen Sevilay Kıral, sonraki ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Güray Çakmak'ın 'Sen bu suçu üstlen ben sana cezaevinde bakacağım. Yapma etme, 1 tane oğlum var, emekliliğimi göremem' dediği için cinayeti kendisinin işlediğini söylediğini belirtti. Kıral, Kurt'un kendisini boynundan öpmeye çalıştığı için Çakmak'ın sinirlenerek bıçakla saldırdığı daha sonra kaçmaya çalışırken de arkasından giderek bıçaklamaya devam ettiğini söyledi.

Güray Çakmak ise ifadesinde Sevilay Kıral'ın kendisine 'Şimdi, bitecek' şeklinde mesaj attığını, kadının Kurt'u koltukta bacağından bıçakladığını daha sonra kaçmaya çalışırken de arkasından saldırdığını söyleyip, sevgilisini suçladı.

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İddianamede Kurt'a saldırmadan önce Sevilay Kıral ve Güray Çakmak'ın aralarında anlaştığı, Sevilay Kıral'ın cinayeti işlediği ve Güray Çakmak'ın da suça iştirak ettiğinin düşünüldüğü belirtildi. Hazırlanan iddianame Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip Kıral ve Çakmak hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)

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