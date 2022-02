Sevgisini 14 Şubat'ta haykırmak isteyenlere özel en güzel hediye önerileri

Doğum günü, yıl dönümü derken sıra geldi Sevgililer Günü'ne! İçiniz içinize sığmıyor ve aşkınızı haykırmak için fırsat kolluyorsanız 14 Şubat sizin için harika bir gün olacak! Sevgilinize verebileceğiniz en güzel ve kullanışlı hediye önerilerini listeledik. Haydi, bu seçeneklere beraber göz atalım!

1. Hem şık hem fonksiyonel bir akıllı saat!

Smartwatch markalı bu akıllı saat hem estetik tasarımı hem işlevsel özellikleri ile epey güzel bir hediye seçeneği olabilir. Telefonlarla senkronize edilebilen bu akıllı saat, kalp atım hızının ve uyku süresinin takip edilebilmesine olanak tanır. Bisiklet, koşu, yürüyüş, yoga, tırmanma ve futbol olmak üzere 6 farklı egzersiz modu bulunan akıllı saat; günlük adım sayısının ve yakılan kalori miktarının kayıt altına alınmasını sağlar. Kaliteli materyalleri ve su geçirmez dokusuyla uzun süreli kullanım olanağı sunar. Bluetooth özellikli Smartwatch Akıllı Saat'e sevgilinizin bayılacağına eminiz!

2. Sevgilinizin hem kalbini hem ayaklarını ısıtacak bir seçenek!

Soğuk kış günlerinde sevgilinize hediye edeceğiniz en güzel ürünlerden biri de ev botları! Tavşan kulak eklentileriyle son derece sevimli bir görünüme sahip bu pembe renkli botlar, sevgilinizin ayaklarını sıcacık tutar. Yumuşacık pelüş dokusuyla beğeni kazanan Lela Tavşan Kışlık Panduf, şirin ve estetik tasarımıyla ev kombinlerine şık bir dokunuş yapar. Kaydırmaz tabanı sayesinde sevgilinizin adımlarını güvenle atmasına imkan tanıyacak ev botları ile o özel kişinin kalbini bir kez daha kazanabilirsiniz. Bu Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak istiyorsanız bu hediye seçeneğine hemen göz atmalısınız!

3. Nostaljik bir hediyeyle göz doldurmak isteyenlere!

Romantik ve nostaljik bir hediye ile sevgilinizi şımartmak istiyorsanız atlı karınca şeklindeki bir müzik kutusuna ne dersiniz? Sevdiğinizi çocukluğunun en eğlenceli anlarına götürecek Nostaljik Atlı Karınca Müzik Kutusu, üzerindeki kalp ve yıldız şeklindeki işlemeler ile dekoratif olarak da kullanılabilecek bir obje. Sevgilinizin baş ucundan ayırmak istemeyeceği bu hediye ile onu çok mutlu edebilirsiniz. Giftmoda markasının satışa sunduğu müzik kutusunun yanına ekleyeceğiniz romantik bir not ile sevginizi haykırabilirsiniz. Sevgilinizin ayaklarını yerden kesmek istiyorsanız bu hediye fikrine daha yakından bakın deriz!

4. Koku hafızasının gücüne inananlar için!

Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediyelerden bir tanesi hiç şüphesiz ki parfüm! Hatta kendi sevdiğiniz kokuyu alıp sevgilinize hediye etmeniz de oldukça mantıklı bir tercih. Notalarında tatlı ekşi bergamot, yasemin, lavanta, amber, kahve ve sandal ağacı bulunan parfümün odunsu ve ferah kokusuna sevgilinizin bayılacağına eminiz. 2 ila 4 saat kalıcılık vadeden Rochas Man EDT Erkek Parfüm, şık şişe tasarımıyla da beğeni kazanır. Doğal içeriklerden üretilen ve her cilt tipine uygun bu parfüm ile sevgilinizi şımartmaya ne dersiniz?

5. Erkeklere en çok yakışan aksesuar: Kol saati

Sevgililer Günü'nde erkeklere alınabilecek hediyelerden bahsederken kol saati önerisi vermemek olmaz! Sevgilinizin casual ve özel gün kombinlerini şık bir dokunuşla tamamlayacak Ferrucci Kol Saati, siyah ve gümüş renklerinin uyumuyla beğeni kazanır. Kordonu ve kasası çelikten üretilen kol saati, su geçirmez dokusu sayesinde uzun süreli bir kullanım imkanı tanır. Quartz mekanizmalı ürün, takvim özelliğiyle fonksiyonellik sunar. Dilerseniz kol saatinin yanında erkek arkadaşınıza siyah renkli şık bir bileklik de hediye edebilir, böylece bu ikilinin uyumundan yararlanabilirsiniz. Sevgilinizin bu hediyeyi çok seveceğine şüphe yok!

6. Sevgilisine şık bir hediye vermek isteyenler için!

Sevgililer Günü'nün klasik ve zamansız hediye seçeneklerinden biri de şık kolyeler! Siz de sevgilinizin ömür boyu boynunda taşıyabileceği güzel bir kolye için tercihinizi Demas Gold'dan yana kullanabilirsiniz. Demas Gold Kolye, sevgilinizin hem casual hem özel gün kombinlerine uyum sağlar. Tamamen doğal taşlardan üretilen kolye, mavi renkli kaplumbağa detayı ile sevimli bir görünüm kazanır. Kolye ucu 14 ayar altından, 45 cm uzunluğundaki zinciri ise altın kaplamalı gümüşten üretilir. Sevgilinizin gözlerinin ışıl ışıl parlamasını sağlayacak bu kolyeyi bir an önce incelemelisiniz!

7. En sevdiği şarkıyı en yüksek kalitede dinlemesi için!

Müzik tutkunu sevgiliniz için unutulmaz bir hediye arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Sennheiser Kablosuz Bluetooth Kulaklık ile sevgilinizi mutlu edebilirsiniz. 30 saat batarya ömrü ile uzun yolculuklarda bile kesintisiz kullanılabilen bu kulaklık, dinamik bir bass profiline sahip. Gürültü önleme teknolojisi ile sevgilinizin müzik keyfini doyasıya yaşamasına imkan verecek bu ürün, Sennheiser Smart Control App ile ses profilini kişiselleştirme olanağı sunar. Voice Assistant özelliği ile akıllı telefonların Siri gibi kişisel asistanlarına erişim sağlar. Sevgilinizin gözlerinden kalpler çıkartacak bu hediyeyi bir an önce sipariş etmeye ne dersiniz?

8. Mis kokulu kahveler için ideal bir hediye seçeneği!

Sırada sevgilisi tam bir kahve aşığı olanlar için harika bir hediye önerisi var: Türk kahvesi, sütlü Türk kahvesi, sütlü sıcak çikolata ve sütlü hazır kahve gibi birbirinden lezzetli içecekleri pratik bir şekilde hazırlama imkanı sunan Karaca Hatır Mod Sütlü Türk Kahve Makinesi! Kahveleri tıpkı közde ağır ağır pişiyormuş gibi eşsiz bir lezzetle hazırlayan ürün, özel ısı dengesi sayesinde kahveyi yakmadan pişirir. Akıllı sensör özelliği ile kahvenin taşmasını engelleyen bu kahve makinesi, Sevgililer Günü'nde farklı bir hediye arayışında olanlar için harika bir fikir!

9. Bukle bukle saçlar hayal değil!

Her an bakımlı görünen sevgilinizin işini kolaylaştıracak bir hediye seçeneği de saç maşası seti! Saçlarını kuaföre gitmeden şekillendirmek isteyenler için harika bir yardımcı olan bu ürün, dört farklı kalınlıktaki başlığıyla oldukça kullanışlı. Seramik plakasıyla saçları büyük bir hassasiyetle şekillendirmeye yarayan Shibowavy Saç Maşası 4 Başlıklı Set, sevgilinizin dilediğinde kalın dilediğinde incecik bukleler elde etmesini sağlar. 210 derece sıcaklığa ulaşabilen maşa, saçları hızlı ve kolay bir şekilde buklelere kavuşturur. Yalnız sizi baştan uyaralım: Bu saç maşasını hediye ettikten sonra sevgilinizi her buluşmanızda farklı saçlarla görebilirsiniz!

10. "Canım sevgilim üşümesin." diyenler için: Atkı bere takımı

Çok sert geçen kış günlerinde sevgilinizin işe ya da okula giderken üşümemesi için ona verebileceğiniz en şık ve kullanışlı hediyeler arasında tabii ki atkı bere takımları var. Selanik örme tekniğiyle üretilen bu lila renkli takım, kış günlerinde iş görecek cinsten! Chuba Triko Atkı ve Bere Takımı, çamaşır makinesinin hassas yıkama programında kolayca temizlenebilir. Bu sayede dokusunda hiçbir esneme ya da deformasyon olmadan temizlik şansı sunar. Yıkandıktan sonra ise ürünün serilerek kurutulması gerekir. Kurutma makinesi ise triko takımın kullanım ömrünü azaltabilir. Bu atkı ve bere setiyle hem sevgiliniz kendini sıcacık hissedecek hem soğuk günlerde sizin içiniz rahat edecek!