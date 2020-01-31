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Sevilen çizgi film karakteri İbi çocuklarla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

TRT çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri İbi, Sur Yapı Marka AVM’de minik ziyaretçileriyle buluşuyor.Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM’de yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor.

Sevilen çizgi film karakteri İbi çocuklarla buluşuyor

TRT çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri İbi, Sur Yapı Marka AVM’de minik ziyaretçileriyle buluşuyor.
Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM’de yarıyıl tatili dolu dolu geçiyor. Karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan çizgi film karakteri İbi, alışveriş merkezinin eksi birinci katında yer alan etkinlik alanında çocuklarla buluşuyor. 1 ve 2 Şubat tarihlerinde her gün 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında gerçekleşecek etkinlikte şarkılar, danslar ve oyunlar eşliğinde tüm çocuklar doyasıya eğlenecek.
Sahne gösterileri için özel dekore edilecek alanda çocuklar TRT çocuk kanalında ilgiyle izledikleri İbi’nin masalsı dünyasına yolculuk yapacak ve macerasına ortak olacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak.

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