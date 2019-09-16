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Sevilen müzisyenler kahve festivalinde sahne alacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul kahve festivalinin çim alanı 23 konsere sahne olacak.Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6.

Sevilen müzisyenler kahve festivalinde sahne alacak

İstanbul kahve festivalinin çim alanı 23 konsere sahne olacak.
Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşacak. 19-22 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek festivalde ziyaretçiler müzik ve kahve keyfini bir arada yaşayacak.
Festival boyunca 23 konser
19 Eylül’de Ekho, The Away Days, Derin Sarıyer, In Hoodies, Mirkelam, 20 Eylül’de Ezgi Aktan, Zeytin, Derin Sarıyer, Burak Bey, Fikri Karayel, Vega, 21 Eylül’de Ekho, Vera, Cihan Mürtezaoğlu, Beatan Fame, Emir Yargın, Feridun Düzağaç, 22 Eylül’de Elçin Orçun, Burak Bey, Vera, Beaten Fame, Ege Çubukçu ve Baba Zula, İstanbul Coffee Festival’in çim alanında sahne alacak. Festivalde 20 ve 21 Eylül tarihlerinde NOH Radio ile saat 23:00’e kadar After Party düzenlenecek, Coffee & More alanında ise gün boyu müzik ve sanatçılarla söyleşiler gerçekleştirilecek.
İstanbul Coffee Festival’in 2019 programında sevilen müzisyenlerin konserlerinin yanı sıra en sevilen lokal kahve dükkanları, dünyaca ünlü coffee shop’lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler ve farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler yer alıyor.

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