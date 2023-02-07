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  4. Sevinç ve gözyaşı bir arada! 24 saat sonra kurtarıldı ama eşi ve çocuğunu kaybetti

Sevinç ve gözyaşı bir arada! 24 saat sonra kurtarıldı ama eşi ve çocuğunu kaybetti

07.02.2023 05:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarılarak, umut oldu. Aynı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Deniz’in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu.

Sevinç ve gözyaşı bir arada! 24 saat sonra kurtarıldı ama eşi ve çocuğunu kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye’de onlarca yapı enkaza dönüştü. Metin Tamer Sitesinde enkaza dönen yapıda çalışmalarını sürdüren ekipler saat 23.00 sıralarında enkaz altından ses aldı. AFAD, JAK, UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından Deniz Kaya kurtarıldı.

24 SAAT SONRA KURTARILDI

Depremin 24. saatinde kurtarılan Deniz Kaya adeta umut oldu. Enkazdan çıkarılan Deniz Kaya, yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

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EŞİ VE 1,5 YAŞINDAKİ KIZINDAN KAHREDEN HABER

Ancak aynı enkazda bulunan eşi Burak Kaya ve 1,5 yaşındaki kız çocukları olan Ekin Kaya’nın cansız bedenine ulaşıldı.

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Deniz’in kurtuluşu herkesi sevindirirken, ailenin diğer üyelerinden gelen haber üzüntüye neden oldu.

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AĞLAYARAK BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Deniz Kaya’nın ardından Ekin’in cansız bedenine ulaşan ekiplerin ağlayarak birbirilerine sarılması dikkatlerden kaçmadı.

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(İHA)

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deprem Osmaniye

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