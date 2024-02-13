Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin hakkında konuştu: "Gelip kucağıma oturuyor"

Yaptığı açıklamalar ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Şevval Sam son açıklamasıyla gündeme geldi.

Sam, Beşiktaş forması altında 15 yıl top koşturan Metin Tekin'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taro Emir Tekin hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı.

Sam, oğlu Taro Emir Tekin'in hâlâ kucağına oturduğunu anlattı. Ve Taro Emir'in küçüklüğünden beri stil sahibi olduğunu söyledi.

"BENDEN DAHA ZEVKLİ"

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Sam "Oğlumu sete ziyarete gittiğimde koşarak gelip sette kucağıma oturuyor. Oğlum oturma bak diyorum. Oğlum 2 yaşında da stil sahibiydi. Estetik algısı vardı. Benden daha zevkli biri" ifadelerini kullandı.







