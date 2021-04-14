Seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası yolculukta seyahat izin belgesi e-Devlet'ten alınıyor

Ülkemşzde koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok farklı alanda kısıtlamalar uygulanıyor. Bunlardan biri de şehirlerarası seyahatler. Bu durum için uçak veya otobüs ile seyahat edecekler için ayrı, özel araçları ile seyahat edecekler için ayrı uygulamalar yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde, seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edileceği duyurulmuştu. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan illerde ve günlerde seyahat kısıtlamaları devam edecek.
Tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan gruplardan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar şehirlerarası seyahatleri için izin almaları gerekiyor. Diğer vatandaşlar ise uçak ve otobüs biletleri ile seyahatlerini gerçekleştirebiliyor. Öte yandan şehirlerarası özel araçla seyahat edecek vatandaşların ise izin alması gerekiyor.
Bu kapsamda yolculuk edecek vatandaşlar seyahat izin belgesini ALO 199 ya da e-Devlet üzerinden alabiliyor. Düzenlenen seyahat izin belgeleri tek yön için 36 saat, gidiş-dönüş halinde ise 72 saat geçerliliğini koruyor.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre kimi zorunlu hallerde başvurusu kabul edilenler seyahat yasağından muaf tutulacak.
Genelgeye göre zorunlu hal sayılabilecek durumlar şöyle:
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi)
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan