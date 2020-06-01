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Seyahat kısıtlaması kalktı, akın akın İstanbul'a geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye geneli seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla bir dikkat çeken görüntü de Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ-İstanbul arası yolcu gönderen kentteki otogarlarda hareketlilik yaşanıyor

Seyahat kısıtlaması kalktı, akın akın İstanbul'a geliyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne yolcu taşımacılığı yapan otogarlarda hareketlilik arttı.

Aylardır İstanbul'da süren kısıtlamanın kalmasıyla Tekirdağ’dan İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.

"SABAHTAN BU YANA TÜM ARAÇLARIMIZ DOLU GİDİYOR"

Otobüs muavini Müjdat Topçu yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle İstanbul açıldı. İşlerimiz başladı. Yoğunlukta başladı. Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor. 2 artı 1’lerde 18 kişi 2 artılarda 23 kişi alıyoruz” dedi.

(İHA)

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