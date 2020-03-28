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  4. Seyahat kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler iptal edildi

Seyahat kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çok sayıda otobüs seferi iptal edildi. Seyahat kısıtlamasının ardından çekilen görüntülerde hafta sonu yoğunluğun yaşandığı otogarda sakinliğin olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi. Genelde sonrası ise çok sayıda otobüs seferi iptal edildi. 15 Temmuz Şehitler Otogarı, seyahat kısıtlamasının ardından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hafta sonu yoğunluğun yaşandığı otogarda sakinliğin olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Otogarı İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması

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