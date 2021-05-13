Seyahat yasaklı Avustralya'da uçaklı Pasifik turu! Biletler 2.5 dakikada tükendi

Seyahat yasağı olan Avustralya'da Qantas Havayolu seyahat edemeyen Avustralyalılara "Hiçbir yere gitmeyen uçuş" imkanı sağladı. Gece yapılacak uçuşta yolcuların Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacağını ve Süper Ay Tutulması gökyüzü olayının yakından görüleceğini belirtti.

Havayolu yetkilileri, biletlerin 2.5 dakikada tükendiğini ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu vurguladı. Süper ay uçuşu olarak adlandırılan uçuş için biletler, 386 ile bin 499 ABD Doları arasında satışa sunuldu.

SÜPER AY NEDİR?

Hava yolu şirketi basın açıklamasında, “Pasifik Okyanusu üzerindeki en uygun uçuş yolunu” tasarlamak için astronom Dr. Vanessa Moss ile birlikte çalıştığını söyledi.

Dr. Moss, NASA’nın süper ay olarak adlandırdığı 26 Mayıs Ay Tutulması olayıyla ilgili bilgilerle yolcuları eğlendirmek için uçuşta bulunacak.

2021'İN TEK TAM AY TUTULMASI

NASA, 26 Mayıstaki süper ayın, Dünya’ya en yakın yörünge konumuna yakın olmasından kaynaklandığını ve bu durumun onu insan gözüne daha büyük ve daha parlak hale getirdiğini belirtti. 2021’deki tek olan tam ay tutulması Avustralya, Yeni Zelanda, bazı Pasifik bölgeleri ve ABD’nin batı kıyılarından gözlemlenecek.