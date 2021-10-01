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Şeyda'nın kahreden ölümü! Polis ağabeyinin silahıyla intihar etmiş

01.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, misafirliğe geldiği evde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan Şeyda T.'nin (30), polis ağabeyine ait tabancayla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Olay, 29 Eylül’de akşam saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çorum'da yaşayan Şeyda T., bir süre önce Samsun'daki polis ağabeyinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda T.'nin kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler içeri girdi. Şeyda T.'yi kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Şeyda T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şeyda T.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.

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GÖĞSÜNE 1 EL ATEŞ ETMİŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aile bireylerinin ifadelerine başvurulurken, ön otopsi sonucunda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şeyda T.'nin, polis ağabeyine ait beylik tabancasıyla, yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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