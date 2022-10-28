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Seydikemer’deki katil zanlısı kuzenlere ceza yağdı

28.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık ile yaşı küçük tutuklu kardeşi için karar çıkarken, sanıklara ceza yağdı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanık ile yaşı küçük tutuklu kardeşi için karar çıkarken, sanıklara ceza yağdı.

Duruşma sonrası elinde torununun resmini gösteren acılı anne Teslime Buhuroğlu, “En ağır ceza verilmelidir. Bu mahkeme ceza verdi. Benim oğlum, babası ve kardeşi ile birlikte bebeğini göremeden katledilmişti” ifadelerini kullandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 6’ncı duruşma yaşı küçük tutuklu sanık nedeniyle kapalı şekilde yapıldı. Duruşmaya sadece müştekiler ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tutuklu sanık R.B., Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’nden getirilirken, 15 yaşındaki kardeşi A.F.B. ise duruşmaya İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı öğrenildi.

2 AĞIR MÜEBBET VE 24 YIL HAPİS

Kapalı olarak yapılan duruşmanın ardından 28 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde yemek yerken av tüfeği ile öldürülen Adnan Buhuroğlu (58) ile çocukları Yasin Buhuroğlu (29) ve Tahsin Buhuroğlu’nun (27) katil zanlısı tutuklu sanık R.B. (26), iki ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık R.B.’nin tasarlayarak kasten adam öldürmekten, Adnan Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öldürülen Yasin Buhuroğlu için ise haksız tahrik uygulanıp 24 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

33 YIL HAPİS

Suça iştirak eden çocuk A.F.B. için ise tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ettiği gerekçesi ile yaş indirimi de yapılıp Adnan Buhuroğlu için 12, Yasin Buhuroğlu için 12 ve Tahsin Buhuroğlu için de 9 yıl hapis cezası verilirken, toplamda 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“TORUNUM BABASININ KUCAĞINDA OLMALIYDI”

Sanık avukatlarının kararı istinaf mahkemesine taşıması beklenirken, duruşma sonrası oğlunun görmediği torununun fotoğrafını eline alarak açıklamada bulunan acılı anne Teslime Buhuroğlu, “Adalet yerini buldu. Benim torunum Mihra şu an babasının kucağında olması gerekirdi. Oğlum da babasının kokusunu duyması gerekirdi. Hak ettikleri en ağır cezayı çeksinler” diye konuştu.

OLAY

Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde, 28 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde arazi meselesi sebebiyle konuşmak için gittiği amcası 58 yaşındaki Adnan Buhuroğlu ile çocukları 29 yaşındaki Yasin ve 27 yaşındaki Tahsin Buhuroğlu’nu yemek yerken av tüfeği ile öldüren kuzen 26 yaşındaki R.B.’nin, cinayetten hemen sonra yakınlarına Whatsapp mesajı gönderdiği de ortaya çıkmıştı. Yakalanan R.B., tutuklanıp cezaevine konulurken, kardeşi 15 yaşındaki A.F.B. de önceki duruşmalarda, ’tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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