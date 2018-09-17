Seyfi Dingil'den Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a tepki

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Hatay Belediye Başkanı Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu 'HADO projesiyle ilgili bizlere iskele tahsisi yapılmıyor' şeklindeki ifadeleri, gerçeklerle hiçbir alakasının olmadığı gibi kendi beceriksizliklerini kamuoyunu yanıltarak kapatmak istemesinin bir sonucudur." dedi.

Dingil, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya tepki gösterdi.

İskelenin İskenderun halkına tamamen kapatılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini belirten Dingil, "Sadece İskenderun halkının değil tüm bölge halkının gelip üzerinde gezdiği, denizle buluştuğu, içerisinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı iskeleyi tamamen halka kapatıp sadece haftada bir gün seyahat etmek isteyenlere açmak akla mantığa uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Devlet işlerinin ciddiyet gerektirdiğini ve sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltmak HBB Başkanına yakışmadığını vurgulayan Dingil, şöyle devam etti: