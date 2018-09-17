Seyfi Dingil'den Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a tepki

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Hatay Belediye Başkanı Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu 'HADO projesiyle ilgili bizlere iskele tahsisi yapılmıyor' şeklindeki ifadeleri, gerçeklerle hiçbir alakasının olmadığı gibi kendi beceriksizliklerini kamuoyunu yanıltarak kapatmak istemesinin bir sonucudur." dedi.
Dingil, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaya tepki gösterdi.
İskelenin İskenderun halkına tamamen kapatılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini belirten Dingil, "Sadece İskenderun halkının değil tüm bölge halkının gelip üzerinde gezdiği, denizle buluştuğu, içerisinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı iskeleyi tamamen halka kapatıp sadece haftada bir gün seyahat etmek isteyenlere açmak akla mantığa uygun değildir." ifadelerini kullandı.
Devlet işlerinin ciddiyet gerektirdiğini ve sosyal medya hesaplarından kamuoyunu yanıltmak HBB Başkanına yakışmadığını vurgulayan Dingil, şöyle devam etti:
"Hatay Belediye Başkanı Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu 'HADO projesiyle ilgili bizlere iskele tahsisi yapılmıyor' şeklindeki ifadeleri gerçeklerle hiçbir alakasının olmadığı gibi kendi beceriksizliklerini kamuoyunu yanıltarak kapatmak istemesinin bir sonucudur."
İskenderun'da yaşayanların denizin serinliğini hissedeceği başka bir alanın bulunmadığını aktaran Dingil, ayrıca bu projenin bölgenin görselliğini de bu şekliyle yok edeceğini ifade etti.
Dingil, şunları kaydetti:
"İskelenin kullanımı ile ilgili alternatif fikirlerimizi kamuoyu ile paylaşmamıza rağmen HBB Başkanın bu tavrı seçim üzeri yapılmış küçük hesaptan başka bir şey değildir. Bizler her zaman her platformda HADO projesine karşı olmadığımızı, diyaloğa açık olduğumuzu bildirmemize rağmen HBB Başkanı işi yokuşa sürmeye devam etmektedir."
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